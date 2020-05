Geo5mart: l’aggiornamento dei contagi da Covid-19 e della percentuale di popolazione contagiata in provincia di Asti

Prosegue la collaborazione tra Geo5mart, start up di mappature digitali (leggi QUI), e il nostro giornale per fornire aggiornamenti sui contagi da Covid 19 in provincia di Asti e della percentuale di popolazione contagiata, comune per comune.

Dalla scorsa settimana l’andamento non ha subito grandi modifiche: la maggior parte dei comuni ha diminuito i casi, anche se di poco (1 o 2 unità).

Dalla mappa emerge che spesso sono i piccoli comuni ad avere una più alta percentuale di popolazione contagiata. Una delle variabili principali è sicuramente l’età media più avanzata della popolazione, seguita dalla presenza di una Casa di Riposo, strutture dove nelle settimane scorse si sono registrati i maggiori casi di persone positive al Covid 19.

Nella mappa della provincia astigiana balzano all’occhio le situazioni di Grana e Cortanze.

L’alta percentuale, maggiore del 3,5% (il capoluogo è tra lo 0,3 e lo 0,6%), è probabilmente dovuta nel primo caso alla presenza della Casa di Riposo Colli Divini la cui quasi totalità degli ospiti era risultata positiva (leggi QUI), e, nel secondo, dalla vicinanza a Montechiaro dove è presente un’altra RSA “focolaio” dove sono stati numerosi i contagi e i decessi.

I lettori di Atnews potranno verificare l’andamento dei contagi da Covid 19 anche nelle prossime settimane.

Le mappe, che si basano sui dati ufficiali comunicati dalla Regione Piemonte, saranno aggiornate settimanalmente, ogni martedì, dopo le 18.

Di seguito le mappe della situazione al 12 maggio 2020.

Contagi totali: https://arcg.is/0PjX5H

% popolazione: https://arcg.is/0aLzn0