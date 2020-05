Geo5mart, la start up di mappature digitali che analizza la situazione del contagio da Covid-19

Cinque neo-laureati intraprendenti condividono la volontà di intendere la geografia in modo innovativo e hanno l’idea di mappare i casi di COVID-19 attraverso mappe interattive.

Tutto questo è Geo5mart, una start-up di mappature digitali per le diverse variabili geografiche e ambientali.

Geo5mart si compone di Giovanni Cucurnia, Chiara Lo Destro, Manuel Lazzaroni, Daniele Sanmartino e Mattia Todesco, 5 ragazzi neo-laureati magistrali in Geografia e Scienze Territoriali provenienti da varie zone del Centro-Nord Italia.

L’idea nasce a Torino con lo scopo di costituire un gruppo di lavoro focalizzato sulla produzione di carte digitali attraverso l’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) nel campo geografico, geomorfologico e meteorologico. L’obiettivo primario è quello di reinventare la figura del geografo, in Italia poco riconosciuta, in maniera tale da permettere di perseguire la propria passione e allo stesso tempo mettere a disposizione di Enti e Aziende le abilità e competenze acquisite.

“Con l’avvento del COVID-19, però, la nostra idea iniziale si trova in una situazione di stallo – spiegano i ragazzi –Vista la mancanza di carte dettagliate a livello nazionale ci è venuta l’idea di cercare di mappare in maniera precisa, anche tramite carte interattive, i casi di COVID-19 a livello comunale per alcune province del Nord Italia. Questo lavoro si prefigge di fornire alla popolazione dei dati sempre aggiornati consultabili in maniera più facile e veloce. Infatti, noi crediamo che una mappa ben fatta sia molto più chiara ed impattante rispetto ad un elenco di numeri affiancati al nominativo di ogni comune”.

I dati per la provincia di Asti potranno essere consultati in esclusiva dai lettori di Atnews. Da oggi infatti proporremo la mappa della provincia astigiana suddivisa per comuni con i casi registrati di Covid-19. La mappa sarà aggiornata settimanalmente.