Fuori strada nella notte, abbandona l’auto in una scarpata nell’Astigiano

Sulla strada provinciale tra Revigliasco d’Asti e Celle Enomondo nella notte un’auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata.

La macchina è stata notata da passanti tra la vegetazione questa mattina, che hanno avvisato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero del mezzo, che ha riportato evidenti danni, e i Carabinieri per risalire, dalla targa, al proprietario del mezzo e ricostruire la dinamica dei fatti, primo fra tutti, capire che fosse alla guida, quante persone fossero sul mezzo e i motivi dell’abbandono dell’auto in una zona di campagna.

La circolazione è stata interrotta per circa un’ora, tra le 12 e le 13, fino a quando, con l’intervento del carro attrezzi, il mezzo è stato definitivamente rimosso.