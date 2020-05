Fontanile, domani apre la Casetta dell’Acqua

Allentata l’emergenza Covid, domani 30 maggio 2020 alle 17.30 in Piazza Trento Trieste, anche Fontanile attiva la Casetta dell’Acqua. L’impianto già pronto prima dell’emergenza, è stato fermo in attesa di poter dare garanzie per un accesso al servizio senza rischi per l’utente.

Si tratta di un erogatore di acqua proveniente dall’acquedotto comunale, opportunamente microfilizzata, refrigerata resa in forma sia liscia che frizzante, a costi bassissimi di 5 centesimi al litro. Per poter accedere all’erogazione oltre alle monete, (massimo 5 centesimi, e non dà il resto) si può acquistare una scheda prepagata (in Municipio) per una maggiore comodità dell’utente unitamente al kit di 6 bottiglie con cestello.

La collocazione della Casetta è comoda e facilmente raggiungibile. Posizionata sulla Piazza Trento Trieste, comoda per il carico con l’auto, si trova all’ entrata dei giardini pubblici, al muraglione dipinto “I MURI RACCONTANO” e al ponte levatoio dove ancora, di sera, la bandiera italiana colora la speranza di liberazione dalla pandemia e di unione come comunità.

Al taglio del nastro, con benedizione da parte del Parroco on Pietro Bellati, saranno presenti l’Amministrazione Comunale, il titolare della Ditta PIER H2O installatore del punto acqua e chi vorrà partecipare.

Il Sindaco Sandra Balbo, a nome dell’Amministrazione tutta, auspica che questo gesto sia il primo di tanti futuri avvenimenti, che ci riportino ad una normalità preziosa.