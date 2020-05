Festa della Repubblica, l’associazione Memoria Viva Canelli propone l’iniziativa “Una bandiera da ogni balcone”

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Associazione Memoria Viva Canelli propone l’iniziativa “Una bandiera da ogni balcone“.

Tutti i cittadini canellesi sono quindi invitati ad esporre il Tricolore da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.

L’iniziativa, che ha avuto l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale di Canelli nel 2012, viene ripetuta ogni anno.

Un gesto semplice, chiaro, alla portata di tutti, in grado di aiutare la crescita del senso di comunità in un momento di particolare difficoltà. Un segno forte di inclusione, non di separatezza.

Pertanto Memoria Viva invita associazioni e privati cittadini ad aderire a questa iniziativa e di contribuire a diffonderla.