Fabio Carosso sul Riparti Piemonte: “L’obiettivo è semplificare con un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana”

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni di Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte sugli interventi legati all’edilizia previsti del “Riparti Piemonte”.

“Il “Riparti Piemonte” ha come obiettivo quello di far ripartire l’edilizia, un settore trainante dell’economia regionale, pesantemente colpito dal lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus. Per agevolare questo rilancio una parte del disegno di legge presentato dalla Giunta prevede alcune disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dell’iter dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti in materia urbanistica, edilizia e del paesaggio, con un’ attenzione particolare alla rigenerazione urbana – dichiara il vicepresidente Fabio Carosso – Oggi nel gruppo di lavoro della I commissione, che ha esaminato gli articoli urbanistici, si è fatto un buon lavoro. – prosegue Carosso – Accogliendo gli emendamenti di diversi consiglieri si è cercata la sintesi tra le osservazioni dei Comuni e le esigenze delle imprese e dei cittadini piemontesi. Vivo e mi sono formato come amministratore in un territorio riconosciuto patrimonio UNESCO, che ha saputo investire sul riuso e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Infatti i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato sono il risultato dell’azione combinata dell’uomo e della natura. Mai come oggi dobbiamo coniugare la necessità della cura dell’ambiente e territorio con l’esigenza di sviluppo economico”.