Eroi dimenticati”, flash mob a Torino degli Infermieri

Sono definiti “Eroi” ma si sentono dimenticati dalle istituzioni. E’ per questo che gli infermieri, “Eroi Dimenticati”, hanno in programma domani, mercoledì 20 maggio, un flash mob in piazza Castello, a Torino, davanti al Palazzo della Regione, dalle 9 alle 12, promosso da Nursind.

Sarà il momento per ricordare alle Istituzioni i propri morti, propri malati, le ferite ancora aperte per il tremendo periodo che hanno passato “in trincea”, a combattere contro il Covid-19, e soprattutto, il rispetto delle promesse fatte. Un flash mob in piazza, ma con il rispetto del distanziamento sociale.