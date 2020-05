Ecobonus, Edilizia, Ambiente, Trasporti: le proposte del Movimento Civico all’amministrazione comunale di Asti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento Civico Galvagno.

Il gruppo Consiliare su relazione degli Assessori Gianfranco Imerito e Loretta Bologna ha preso in esame, sulla base di alcuni indirizzi in materia economica derivanti dalle recenti indicazioni di Governo e Regione, una serie di provvedimenti che potrebbero essere utili all’Amministrazione Comunale nella programmazione di attività di sostegno reale all’economia del territorio astigiano:

1)Ecobonus 110% – con il rafforzamento delle agevolazioni sarebbe utile che il Comune riducesse notevolmente o addirittura sospendesse la tassa occupazione suolo pubblico applicata ai ponteggi durante il rifacimento delle facciate degli edifici. Tale provvedimento porterebbe beneficio sia ai proprietari /e / o condomini dal punto di vista economico e sarebbe un ulteriore stimolo al decoro della città. A partire dal centro storico fino alle periferie, la riqualificazione, attraverso la realizzazione di “cappotti’, non sarebbe solo energetica, ma anche estetica.

2) Edilizia: oneri di urbanizzazione. Il trasferimento a carico della Regione , per un anno, degli oneri di urbanizzazione per i permessi a costruire, costituirà un forte aiuto alle imprese costruttrici. Nel quadro di tale iniziativa il Comune dovrà provvedere all’adeguamento del piano regolatore che dovrà garantire il massimo snellimento delle procedure burocratiche e nello stesso tempo la migliore tutela del paesaggio, del verde pubblico, dell’ ambiente e del patrimonio artistico e monumentale. ( un atteggiamento che ha consentito a molte zone dell’Astigiano di ottenere il riconoscimento Unesco )

3) Tutela ambientale e trasporti: utilizzare tutti gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti (bus) con navette elettriche o a basso impatto ambientale, ampliamento massiccio delle zone pedonali. Qui richiamiamo quanto già indicato nella nostra precedente proposta e cioè che si prenda in esame la possibilità di variazione del piano del traffico che preveda navette da Stazione a Ospedale e da piazza Torino ad Asti Est. Tale servizio dovrà essere veloce ed agevole, po’ come una metropolitana leggera di superficie, ovviamente prevedendo dei parcheggi in prossimità delle 4 direttrici. Con l’apertura delle scuole a settembre, sarà inoltre importante disporre di servizi di bike sharing e autorizzare l’utilizzo di monopattini elettrici. La realizzazione di piste ciclabili, ovunque possibile, nelle vie di scorrimento dovrà costituire una priorità.

4)Edilizia scolastica: a) utilizzare i fondi regionali per dare corso alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le scuole; b) dar vita un piano straordinario adeguamento dell’edilizia scolastica per adattare gli ambienti alle nuove esigenze di distanziamento sociale .

5) Convenzione Ordini Professionali: tutti i punti toccati finora hanno in comune l’aspetto tecnico. Diventa quindi fondamentale accelerare la convenzione, già proposta dall’assessore Bologna tra Comune ed Ordini professionali (Geometri, Ingegneri e Architetti). Tale iniziativa era stata inizialmente ideata per essere di supporto all’Ufficio Ricerca Finanziamenti, in modo da avere maggiore possibilità di partecipare a Bandi Regionali ed Europei con progetti che il Comune con le sole sue risorse di personale, non aveva la possibilità di sostenere. A questo punto tale strumento potrebbe essere esteso per sostenere l’attività del settore urbanistica e dei lavori pubblici.