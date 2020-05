Due studentesse dell’ISS Andriano di Castelnuovo Don Bosco tra i finalisti del Premio Letterario Lions 2019-2020

La scuola è sospesa ma l’IIS Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco è sempre molto attivo e festeggia le studentesse Gaia Chiapino e Lucrezia Uberto, della 5AS del corso socio-sanitario dell’Andriano. Le due studentesse sono risultate finaliste al Premio Letterario Lions 2019-2020, organizzato dal Lions Club Nizza Monferrato Canelli, nella sezione destinata alle tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del triennio delle scuole medie superiori del territorio del Sud Piemonte e Liguria di Ponente ed è dedicata allo scrittore Primo Levi.

Giovanni Casalegno, docente di italiano, ha invitato le sue due quinte a partecipare con un elaborato che consisteva nel realizzare una prefazione al romanzo “Se questo è un uomo” per la 5AS, al romanzo “La chiave a stella” per la 5AM (corso manutentori meccanici). Hanno partecipato in tutto otto ragazze della 5 AS e quattro ragazzi della 5 AM.

La cerimonia di premiazione sarebbe dovuta essere il 30 maggio, ma per la situazione d’emergenza sanitaria, è stata rinviata a settembre.

“Ancora una volta, siamo felicissimi di poter aiutare i nostri studenti a esprimere al meglio tutte le loro capacità creative anche nella scrittura. – commentano dall’IIS Andriano – Gaia e Lucrezia sono due ragazze speciali, ricche di interessi extrascolastici che riescono a coniugare al meglio con ottimi risultati in termini di profitto anche a scuola. Gaia Chiapino, solo pochi mesi fa, ha vinto un oro nello slalom speciale agli Special Olympics Games di sci che si sono tenuti a Sappada, sulle Dolomiti friulane (dove ha ottenuto anche l’argento nel gigante ed è arrivata quarta nel Super G); mentre Lucrezia Uberto frequenta contemporaneamente il conservatorio di Torino, dove suona il violino fin da quando era bambina. Entrambe frequentano la quinta con grande determinazione e ottimi risultati in termini di profitto e si stanno preparando con molto impegno per la maturità.”

Il premio consiste in denaro per i primi tre classificati e in buoni per l’acquisto di libri e altro materiale didattico per il quarto e quinto classificato; inoltre, è previsto un premio speciale per uno studente di un istituto professionale.

Oltre a Gaia e Lucrezia, altri studenti e docenti astigiani sono risultati tra i finalisti del premio, ecco tutti i selezionati per la fase finale:

EMILIA BEZZO Liceo Classico “Alfieri” ASTI

GAIA CHIAPINO Istituto “Pietro Adriano” Corso Socio-Sanitario CASTELNUOVO DON BOSCO

ALESSIA LANGELLA Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” ASTI

ANDREA LANTERI Liceo “Lanfranconi” Ind Scientifico GENOVA

ALESSIA LUCCHINO Liceo Scienze Umane “De Amicis” CUNEO

ANNA MARELLO Liceo Classico “Alfieri” ASTI

SARA MAZZALUPO Liceo “Lanfranconi” Ind Scientifico GENOVA

MARCELLO MAZZUCCHI Ist Tecn Informatico “Fauser” NOVARA

CHIARA PRONZATO Istituto Superiore “Parodi” Liceo Classico ACQUI TERME

VILFREDO RABINO Liceo Classico “Govone” ALBA

STEFANIA RAVIOLO Iis “Denina” Di Saluzzo Sede Staccata Itis “Rivoira” Elettrotecnico VERZUOLO

ANGELICA TESSITORE Scuola Media “Parini” ASTI

LUCREZIA UBERTO Istituto “Pietro Adriano” Corso Socio-Sanitario CASTELNUOVO DON BOSCO

SIMONE VESPA Iis “Pellati” Liceo Scientifico “Galilei” NIZZA M.TO

GIORGIA VIOTTI Iis “Pellati” Liceo Scientifico “Galilei” NIZZA M.TO

MARGHERITA BORGHETTI, SIMON SARTORI, MATTHEW LUPI, NATAN SELVA, ANDREA BELLINI Is Starting Work COMO

Categoria PROFESSORI

Maria Paola AVIGO Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” Asti

Daniela MARCATO Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” Asti

Patrizia PIANA Istituto Superiore “Parodi” – Liceo Classico Acqui Terme

Michela RAMELLA Liceo Scientifico e classico “Vieusseux” Imperia

Giancarlo VISSIO IIS “Vallauri” Fossano

Categoria ISTITUTI

Istituto Superiore “E. Guala” Bra

Liceo “Vasco Beccaria Govone” Mondovì

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” Sede di Cortemilia