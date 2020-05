Due nuovi webinar per studenti e docenti della Pastorale Universitaria di Piemonte e Valle d’Aosta

La Pastorale Universitaria di Piemonte e Valle d’Aosta in sintonia con l’Ufficio per l’Educazione, Scuola ed Università della CEI ed in collaborazione con la Caritas e l’Ufficio per la Pastorale Scolastica Regionali, propongono due webinar gratuiti per studenti e docenti, sia universitari che delle superiori.

L’iniziativa, nata dal buon esito di pubblico degli appuntamenti del 28 e 30 aprile (disponibili sul canale youtube dell’Apostolato Digitale), intende offrire sollecitazioni formative, esistenziali e spirituali a tutti gli studenti e docenti alle prese con le nuove modalità di apprendimento. I due webinar porteranno dietro le quinte di questo tempo complesso, esplorando la generosità degli studenti che in questi mesi si sono messi a disposizione del bene comune in varie modalità ed il backstage della didattica a distanza che tanto ha fatto discutere.

Sarà possibile ascoltare direttamente la voce dei protagonisti con testimonianze dal vivo e la possibilità di interloquire con gli ospiti.

Il calendario dei webinar

giovedì 21 maggio – ore 18

Riscoprirsi fratelli: vicini – distanti

Testimonianze di studenti universitari impegnati nella cura del prossimo in tempo di pandemia.

Lorenzo Giaretto: servizio di spesa a domicilio e mensa sociale (Asti), Ramona Gera: gruppi linguistici on line (Vercelli), Valentina Panzeca (Susa): assistenza scolastica a distanza per maturandi.

Modera Ivan Andreis, responsabile formazione Caritas Regionale.

giovedì 28 maggio – ore 18

DAD: didattica on line, il backstage

Testimonianze di dirigenti, docenti delle superiori e universitari, sulla didattica on line. Dall’organizzazione, alle lezioni alla fatica di stare al di là di uno schermo.

Michele Mastroianni, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, Paolo Massara, dirigente scolastico IIS Cavour – Vercelli, Ilaria Cuffolo, insegnante Istituto Pascal (Romentino – Novara) con testimonianze in video di alcuni studenti.

modera don Marco Masoni – direttore pastorale universitaria Diocesi di Novara.

Come seguire i webinar

Lo streaming sarà visibile su www.saperi.news

Durante le dirette sarà possibile interagire direttamente con i relatori tramite la live chat.