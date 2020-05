Dove trovare guanti, mascherine e gel disinfettante: è attiva la piattaforma Trovamascherine.org

La fase 2 dell’emergenza sanitaria sta per iniziare. Indispensabile sarà sapere dove è possibile recuperare i dispositivi sanitari che sarà necessario possedere.

Guanti, mascherine, gel disinfettante e termoscanner: sono questi i prodotti che nelle prossime settimane saranno maggiormente ricercati dai cittadini. E sono questi i protagonsti della piattaforma trovamascherine.org, messa a punto da un gruppo di circa 20 professionisti italiani residenti in Italia e all’estero che, insieme a buildo.io, società di progettazione di software di Milano, ha deciso di dare il proprio contributo alla ripartenza del Paese.

L’idea è nata dalle menti di 4 giovani trentenni, tra cui due astigiani: Giovanni Fassio, consulente strategico, laureato ad Harvard e residente a Boston; ed Enrico Goitre, avvocato, attualmente studente ad Oxford. Gli altri due ideatori di questo progetto sono Andrea Casasco, consulente strategico e compagno di studi di Giovanni ad Harvard e Luca Cioria, laureato all’Università’ dell’Illinois Chicago e co-founder di buildo.io.

Nonostante la distanza hanno voluto, in modo volontaristico, creare un portale gratuito e senza scopo di lucro per facilitare la vita dei loro concittadini.

Lo scopo di TrovaMascherine è quello di fornire un servizio ai cittadini per trovare nella propria zona alcune tipologie di DPI particolarmente importanti anche per la ripresa delle attività produttive. Il progetto mira, allo stesso tempo, a garantire ad enti ed amministrazioni locali un facile strumento di visualizzazione aggiornata delle disponibilità di DPI, requisito necessario per la riapertura del Paese.

I cittadini potranno collegarsi gratuitamente al sito e scoprire in quale delle farmacie vicine potranno trovare i DPI che cercano, non dovendo passare di farmacia in farmacia ed evitando così contatti non necessari e pericolosi.

Per il farmacista, l’utilizzo della piattaforma, oltre che gratuito, è molto semplice: ogni giorno ciascuna farmacia aderente riceve un link sulla propria e-mail; cliccando sul link, i farmacisti hanno accesso ad una pagina web protetta, in cui poter aggiornare i quantitativi attualmente disponibili. L’aggiornamento è pensato per richiedere meno di 60 secondi. La piattaforma è pensata unicamente per supportare i cittadini nella ricerca di dispositivi disponibili, senza richiedere ai farmacisti l’inserimento dei prezzi.

Il portale, con icone semplici e molto intuitive, è molto facile da usare. “La piattaforma non richiede l’utilizzo dei dati personali di nessun utente, che quindi può connettersi e trovare informazioni in modo sicuro, anonimo e gratuito.” spiega Goitre.

La piattaforma conta ad oggi oltre 100 farmacie aderenti, raggiunte in appena due giorni, ed è attiva da oggi, nelle province di Asti e Alessandria. Si prevede un successivo lancio nazionale nei prossimi giorni.

“Realizzare questa iniziativa non sarebbe stato possibile senza il sostegno che Aldo Pia, Michele Maggiora e FAP, Farmacisti Associati Piemonte, ci hanno generosamente offerto – evidenzia Goitre – Noi ci siamo dedicati alla parte tecnica, abbiamo creato l’impalcatura, il sito, ma i nosti ringraziamenti vanno a loro. Senza il loro supporto non saremmo riusciti a coinvolgere nel progetto così tante farmacie. Desideriamo quindi ringraziarli di cuore”.

“I nostri ringraziamenti – conclude – vanno anche al team di volontari che nelle ultime due settimane ha lavorato incessantemente alla realizzazione del progetto: Riccardo, Claudio, Daniele, Giovanni, Vincenzo, Alex, Stefano, Gabriele, Tommaso, Marco, Silvia, Lucio, Matteo”.

Il sito è attivo da oggi al seguente link: https://www.trovamascherine.org/