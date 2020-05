Donate da un’azienda cinese 2000 mascherine al comune di Costigliole d’Asti

A Costigliole è arrivata un’importante fornitura di 2000 mascherine, donate da un’azienda cinese, la WUHAN KEDA, che ha sede a Wuhan, in Cina.

L iniziativa avviata dal sindaco, Enrico Cavallero, è stata possibile grazie all interessamento di Carlo Lavina, costigliolese che ha da tempo rapporti di lavoro con la città cinese.

Le mascherine saranno distribuite alla cittadinanza, insieme a quelle che nella prossima settimana verrano fornite al Comune dalla Regione Piemonte.

Di seguito il testo della lettera con cui il Comune di Costigliole ringrazia l’azienda cinese

On behalf of Mr. Enrico Cavallero, Major of Costigliole d’Asti, my home village,

Please find here enclosed the picture to celebrate the arrival of masks donated by Wuhan Keda,

We are one family and one word, there is a destiny that makes us brothers.​ Nobody goes his way alone, everything we do in the lives of others, return to ours Mr. Enrico said, Wuhan Keda made more than a symbolic gesture, he brought happiness in our community to people in need and to the many volunteers who are giving their best in this difficult period.

Once more thank you to Wuhan Keda for donation, great people great country,

With kindest regards,

Il sindaco Enrico Cavallero, con un video su facebook, ha aggiornato ieri sera la situazione positivi del comune, che sono 11 su 130 tamponi eseguiti.

Di seguito il video in cui il primo cittadino parla anche dei buoni spesa, dei parchi e del mercato.