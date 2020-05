Donate alla Croce Rossa di Asti 500 mascherine dal Lions Club Asti Alfieri

Continuando la collaborazione con le altre realtà del territorio, in tempo di ergenza Covid 19, il Lions Club Asti Alfieri, in questo momento così difficile per tutta la comunità astigiana, ha voluto dire GRAZIE a chi, da sempre, è a fianco dei più bisognosi e pronto ad aiutare il prossimo.

Tutti i soci hanno subito aderito all’idea e sottoscritto l’iniziativa, contribuendo all’acquisto di oltre 500 mascherine da donare alla Croce Rossa Italiana della Provincia di Asti. Ieri pomeriggio, presso la sede della C.R.I. di Asti, la Presidente, dottoressa Roberta Pistone, ha direttamente consegnato il prezioso materiale, accompagnata da alcuni soci del nostro Club. La cerimonia molto semplice ha visto la presenza di diversi soci e volontari della Croce Rossa Italiana con in testa il Presidente Provinciale, dottor Stefano Robino (nella foto un gruppo di alcuni dei soci presenti all’iniziativa).

Si precisa che la consegna delle mascherine e le relative foto, sono avvenute nel pieno rispetto delle norme previste dal DPCM 4.3.2020 – tutte le distanze tra le persone presenti sono sempre state rispettate. Inoltre la raccolta fondi tra i soci, per l’acquisto delle mascherine, è avvenuta on line.

Nella foto sotto la Presidente del Lions Club Asti Alfieri Roberta Pistone, mentre dona il guidoncino al dott. Stefano Robino Presidente della C.R.I. di Asti (che mostra simbolicamente alcune delle mascherine appena ricevute).

Nella foto sotto la Presidente Pistone, con le due nuove socie Elisabetta Lombardi (a sinistra in foto) e Assunta Barone, mentre dona uno degli scatoloni contenente le mascherine, a Marisa Garino in veste di rappresentante della C.R.I. di Asti – Foto: 3) Immagine di gruppo di alcuni dei soci presenti all’iniziativa

Nella foto sotto ancora un momento della breve cerimonia con la Presidente Pistone, il socio e volontario CRI Fabrizio Loretto ed il cerimoniere del Club Giovanni Boccia