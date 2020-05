Donata da Arol alla Fidas di Canelli una bilancia pesa sacche

In tempi difficili di Coronavirus una notizia molto bella ed importante per il Gruppo dei donatori sangue fidas di Canelli.

Da sempre sensibile alle esigenze della collettività e della sua salute, la ditta canellese AROL ha donato alla FIDAS Donatori Sangue Piemonte di Canelli una speciale bilancia che faciliterà la raccolta e pesatura delle sacche di sangue: consentirà infatti, fra le sue varie funzioni, il monitoraggio continuo e automatico del flusso del prelievo con allarme visivo e acustico per flusso scarso o abbondante, l’impostazione della durata del prelievo e la visualizzazione in ogni momento della lista dei dati inseriti.

“Siamo particolarmente grati ad AROL -, ha commentato il presidente di Fidas Canelli Mauro Ferro – perché grazie a questa nuova attrezzatura potremo svolgere in modo ancora più efficace il nostro lavoro di raccolta sangue in favore dei più bisognosi. La nostra sede ne aveva una grande necessità. Ringraziamo l’azienda canellese – conclude il presidente – per questo grande gesto di attenzione, solidarietà ed aiuto.”

Nella sede canellese sono presenti nella sala prelievi altre due bilance che erano state donate nel 2016 sempre dalla stessa Arol.