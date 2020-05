Domenica a Passepartout chez toi Veronica Iannotti presenta il libro “Io e Giorgio”

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Domenica 10 maggio alle 17 Veronica Iannotti presenta il libro “Io e Giorgio”, edito da Real Press nella collana Il canto delle cicale. “Io e Giorgio” è la biografia di Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti, un racconto della sua vita insieme al marito. Veronica riporta la storia intensa di una donna lontana dalle luci dei riflettori e di un artista amatissimo, poliedrico e geniale, rimasto immortale nel cuore di chi lo ha conosciuto e seguito. La vita di Roberta e Giorgio viene narrata attraverso gli occhi di una moglie che del marito raccoglie e prosegue i progetti, diventandone l’eredità artistica e personale.

Roberta parte dai ricordi d’infanzia per arrivare all’incontro con Giorgio, alla loro vita insieme, ai retroscena, raccontando ciò che si cela dietro al personaggio. Gioie e difficoltà di una vita vissuta pienamente e appassionatamente, per un uomo mancato troppo presto e una donna che dovrà riscoprire se stessa, molteplici volte, per rinascere a nuova vita. Un percorso costellato da grandi successi, momenti bui e profonda ironia.

Veronica Iannotti è una giornalista e biografa monferrina. Dirige lo Studio di Comunicazione, Ufficio Stampa e Servizi Editoriali “Real Press”, sito in provincia di Alessandria. Già giornalista televisiva, è dipendente della Camera dei Deputati, per l’Ufficio Stampa del Gruppo Misto, fino al 2013. È stata Consigliere Comunale e di Unione Collinare. Dal 2016 è membro della Giuria della Stampa del Festival di Sanremo.

“Io e Giorgio” è il primo volume di una collana intitolata Il canto delle cicale, un insieme di biografie dedicate a raccontare storie di donne, attraverso le quali affacciarsi su tanti, diversi mondi. Firmano le prefazioni personaggi che sono stati molto vicini a Giorgio: la cantante Orietta Berti, Carlo Taranto della Gialappa’s Band e i giornalisti Massimo Cotto e Betty Oropallo. Il libro ha anche una finalità sociale e parte del suo ricavato sarà donato a sostegno di Aziende Ospedaliere del Piemonte, per i reparti di terapia intensiva neonatale e oncologia e a finanziamento di borse di studio per la ricerca oncologica.

Inoltre raddoppia l’appuntamento in diretta con l’attrice Chiara Buratti sui social della biblioteca, il mercoledì alle 18 con “Mezz’ora sola ti vorrei”, condotto con Luigi D’Alife, con interviste a personaggi del mondo della musica (ospite della puntata Massimo Cotto), e il sabato alle 17 con “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi: cronache semiserie di un’attrice spettinata”, il seguitissimo ciclo di letture sull’alfabeto della bellezza.

Per aggiornamenti sul calendario degli eventi online e per altre iniziative: www.facebook.com/BibliotecaAstense, www.facebook.com/PassepartoutFestival .