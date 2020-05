Domenica a Passepartout chez toi Tiziana Andina presenta il suo ultimo libro

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti, in attesa della riapertura del 19 maggio, continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Domenica 17 maggio alle 17 Tiziana Andina presenta il suo libro “Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future” (Carocci Editore, 2020).

«Perché dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future quando loro non hanno mai fatto nulla per noi?»: all’interrogativo (attribuito ora a Groucho Marx, ora a Woody Allen, ma che in fondo sonnecchia in ognuno di noi) il libro risponde mostrando come, tra le cause che determinano la fragilità delle democrazie occidentali, giochi un ruolo cruciale la sottovalutazione della questione transgenerazionale. Per orientare il futuro è allora indispensabile gettare le basi teoriche per una filosofia delle generazioni.

Filosofa e accademica, Tiziana Andina insegna filosofia teoretica all’Università di Torino e dal 2016 è direttrice di LabOnt (laboratorio di Ontologia). Interessata ai problemi posti dall’ontologia delle opere arte, studia la filosofia del critico d’arte americano Arthur Danto, a cui dedica una monografia edita in italiano e in inglese. Ha curato numerose pubblicazioni a livello internazionale ed è co-direttrice della rivista “Brill Perspectives in Art and Law” e della collana “Analytic Aesthetics and Contemporary Art”.

Inoltre continua il doppio appuntamento in diretta con l’attrice Chiara Buratti sui social della biblioteca: mercoledì 13 maggio alle 19 per “Mezz’ora sola ti vorrei”, condotto con Luigi D’Alife, ospite speciale il cantante Piero Pelù, mentre sabato alle 17 torna “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi: cronache semiserie di un’attrice spettinata”, il seguitissimo ciclo di letture sull’alfabeto della bellezza.

Per aggiornamenti sul calendario degli eventi online:

www.facebook.com/BibliotecaAstense, www.facebook.com/PassepartoutFestival.



