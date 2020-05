Domenica a Passepartout chez toi ospite l’imprenditrice Gianna Martinengo

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti, che riaprirà al pubblico domani, martedì 19 maggio, con nuovi orari e modalità (dettagli su www.bibliotecastense.it), continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Domenica 24 maggio alle 17 Gianna Martinengo, intervistata dalla presidente della Biblioteca Roberta Bellesini, sarà protagonista dell’incontro “Il tram dell’innovazione”, legato all’omonima iniziativa di Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie presente alla Milano Digital Week dal 26 al 28 maggio prossimi.

Gianna Martinengo, astigiana di nascita, milanese di adozione è un’imprenditrice e manager, fondatrice e presidente di Didael KTS, ideatrice di Women&Technologies.

Nel 1983 ha fondato Didael, prima “Web knowledge company” italiana. Nel 1993 ha costituito a Bruxelles, con un gruppo di ricercatori internazionali, KT (Knowledge Technologies), società di ricerca finalizzata alla progettazione e realizzazione di strumenti evoluti per la formalizzazione della conoscenza; nel 2010, con un gruppo di giovani collaboratori, ha costituito Didael KTS (Knowledge Technologies Services) che, nel settore dell’Innovation Technology, offre consulenza e servizi, soluzioni per l’apprendimento e applicazioni web, sviluppando progetti di e-work, e-learning ed e-communication orientati alla innovazione sociale. Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano, dal marzo del 2015 al settembre 2018 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense

Inoltre continua il doppio appuntamento in diretta con l’attrice Chiara Buratti sui social della biblioteca: mercoledì 20 maggio alle 19 per “Mezz’ora sola ti vorrei”, condotto con Luigi D’Alife, ospite speciale il cantante Vittorio De Scalzi dei New Trolls, mentre sabato alle 17 penultimo appuntamento di “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi: cronache semiserie di un’attrice spettinata”, il seguitissimo ciclo di letture sull’alfabeto della bellezza.

