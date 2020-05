Dl liquidità, Lega: “Iva sospesa per aziende di Alessandria e Asti è ottimo risultato”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dei deputati piemontesi della Lega Riccardo Molinari, Andrea Giaccone, Rossana Boldi e Lino Pettazzi.

“Gli esercenti, le imprese e i liberi professionisti che hanno sede legale o operativa ad Alessandria e Asti potranno sospendere il pagamento dell’Iva per i mesi di marzo e aprile, se in questi due mesi di lockdown hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ stato infatti approvato un emendamento al Dl Liquidità sottoscritto dalla Lega e da Forza Italia che mira a dare respiro alle tante attività costrette alla chiusura. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto perché siamo riusciti a far aggiungere al testo originario del governo che prevede questa misura per Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, anche Alessandria e Asti. Occorrono aiuti concreti come questo per far ripartire le nostre attività che sono il motore del nostro Paese”.