“Diventiamo cittadini europei”, conclusa la 36esima edizione del concorso

Sono 148 gli studenti vincitori della 36esima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei. Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale”, rivolto agli istituti superiori del Piemonte e bandito dal Consiglio regionale del Piemonte, tramite la Consulta regionale Europea, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Parlamento Europeo.

Al concorso, che consiste nella svolgimento di un elaborato su tematiche europeistiche, hanno partecipato 60 scuole, 833 i temi pervenuti: come di consueto il premio avrebbe dovuto essere un viaggio a Bruxelles entro la fine dell’anno scolastico, per conoscere da vicino le istituzioni europee e il loro funzionamento, ma a causa dell’attuale emergenza sanitaria non sarà possibile effettuarlo nei tempi stabiliti.

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e il consigliere segretario Michele Mosca, delegato alla Consulta europea, hanno inviato una lettera agli istituti vincitori: “L’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19 – hanno scritto – e i conseguenti provvedimenti di distanziamento sociale e di restrizione della libera circolazione, adottati dalle autorità nazionali e regionali, cui si affianca la chiusura delle scuole, purtroppo impediscono lo svolgimento dei viaggi studio entro la fine del presente anno scolastico”.

“Il Consiglio regionale si impegna a individuare e riproporre i viaggi studio appena le condizioni generali lo consentiranno – proseguono – riservandoci forme alternative di premialità qualora ciò non fosse possibile entro tempi ragionevoli”.

“Vi auguriamo di poter riprendere al più presto le importanti attività formative – concludono Allasia e Mosca – e a tutti noi di ritrovare quella normalità e quella serenità che spesso diamo per scontate ma che sono tanto preziose”.