Distribuite a Tonco le mascherine per i bambini dai 6 ai 12 anni

Si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, a Tonco la distribuzione delle mascherine destinate ai giovanissimi, dai 6 ai 12 anni.

Alle famiglie con bambini nati tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2014 sono infatti state consegnate dal Consigliere Comunale Gianni Di Grazia le mascherine lavabili apposta per loro. Le mascherine sono in cotone lavabile, con elastici, pensate per resistere a venti lavaggi in lavatrice.