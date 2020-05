Da TerraMia ad Isola d’Asti tante gustose novità per una fase 2 all’insegna della sana alimentazione

Era il 7 dicembre 2019 quando ad Isola d’Asti, Marika Bronzin, apriva le porte di TerraMia, negozio di spesa sfusa, in Corso G. Volpini 213, che si prefiggeva l’obiettivo di portare non solo un nuovo modo di comprare, ma anche di essere un punto di ritrovo, informazione e condivisione di esperienze. Dopo due mesi e mezzo dall’avvio dell’attività, ecco arrivare l’emergenza Covid-19. Una situazione con cui tutti abbiamo dovuto fare i conti e che ha portato anche a qualche risvolto inatteso.

“Nessuno si sarebbe aspettato una pandemia a due mesi dall’apertura di una nuova attività! – ci racconta Marika – Eppure questo modo di metterci alla prova ci ha fatto capire quanto la gente in fondo fosse “pronta” ad un negozio come TerraMia e fosse volenterosa di provare a modificare qualcosa nella propria alimentazione e nel proprio sistema di consumi.”

Essendo un negozio alimentare, TerraMia ha proseguito la sua attività, nel massimo rispetto delle misure anticontagio e delle restrizioni previste dal Governo. “In questi mesi di chiusura noi siamo stati aperti, fornendo beni di prima necessità e, nonostante un consistente calo del passaggio, abbiamo visto come la gente si sia avvicinata, prima con un po’ di titubanza, poi invece con entusiasmo, a quella che è la nostra proposta.” – spiega Marika che non si è fatta abbattere dalla situazione di emergenza e si è data da fare per inventare proposte utili e convenienti, come i pacchi con generi di prima necessità, per far comprendere che il suo tipo di vendita, sfusa, non è un modo elitario, ma è un ritorno alle origini, a portata di tutti.

“Abbiamo cercato di offrire qualcosa in più anche a chi non sa come si faccia una spesa sfusa: molte volte la gente viene in negozio e ci dice “ma che cosa vendi? Cosa posso comprare da te?” – prosegue – e quindi abbiamo fatto degli” Inviti all’assaggio“, che sono dei pacchi prova da 10, 15 o 20 euro, nei quali si può trovare una varietà di generi di prima necessità, di uso comune. Questo serve anche per capire che TerraMia non è un negozio per “élite” o solo di alimentazione alternativa (per quanto soprattutto il vegano e vegetariano trovi qui sicuramente parecchie cose interessanti), ma può essere l’alimentazione quotidiana di una famiglia normale. “

Nei pacchi preparati da TerraMia si possono trovare farine, riso, cereali, legumi, pasta, biscotti e cereali da colazione, the e tisane, erbe per cucinare e preparati. “Abbiamo inserito anche un’idea per la merenda!” – aggiunge Marika, che non si è fermata qui. In un periodo in cui bisogna mantenere le distanze ma anche essere uniti, ecco che TerraMia ha avviato la collaborazione con l’azienda agricola “L’orto tra le vite” di Montegrosso. “È un’azienda che fa verdura biologica certificata ICEA e quindi da due settimane è possibile prenotare da TerraMia entro giovedì sera la propria cassetta di verdura biologica e ritirarla sabato mattina, in due formati (cassetta “coppia” o cassetta “famiglia”). Tutto sempre di stagione, tutto sano e tutto buono! È una collaborazione tra due aziende che hanno una visione molto simile di quello che è il futuro del nostro pianeta e delle nostre famiglie.”

C’è dunque la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di prodotti di qualità, senza dimenticare che, acquistando gli alimenti sfusi, si fa anche una scelta responsabile per tutelare l’ambiente. TerraMia vi aspetta in Corso G. Volpini 213 ad Isola d’Asti, dal Martedì al sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni contattare il 347 1563866.