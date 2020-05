Da mercoledì 20 maggio Asp riapre l’Ecocentro

L’Ecocentro di via Ceca, con ingresso per il pubblico in via del Lavoro, nell’area industriale di Asti, riaprirà da mercoledì 20 maggio per le utenze domestiche e non domestiche. Per quest’ultime non sarà più necessario prenotare il turno di accesso.

Sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 11 e dalle ore 14,30 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11 e il sabato, esclusivamente per le utenze domestiche, dalle ore 8,30 alle ore 11.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito al massimo a due veicoli alla volta, gli utenti dovranno indossare guanti mascherina e da ogni auto potrà scendere una sola persona. Sarà vietato l’accesso a piedi. Si dovranno in ogni caso mantenere i distanziamenti sociali rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone.

E’ prorogata la chiusura dello sportello per la consegna di sacchetti e contenitori nella sede Asp di corso Don Minzoni 86.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434751 oppure www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.

Nella foto, l’Ecocentro di via del Lavoro angolo via Ceca