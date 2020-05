Da Hastafisio riprese le visite medico sportive per “certificare” il proprio stato di salute in piena sicurezza

Anche lo sport prova a ripartire ma dopo un lungo periodo di inattività gli sportivi necessitano di certificare il proprio stato di salute, attraverso la visita medico-sportiva, che rappresenta un importante strumento di screening e di prevenzione ancor più fondamentale in questo momento, in cui l’isolamento forzato ha cambiato le nostre abitudini per molto tempo.

Da Hastafisio sono ripartite anche le visite mediche sportive, che vengono realizzate nella massima sicurezza. Nel Centro di Fisioterapia e Medicina dello Sport di Via Sanguanini 21 ad Asti, sono state adottate tutte le indicazioni specifiche della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con particolari cautele a tutela degli sportivi, dei medici e dello staff.

La visita, effettuata dal dott. Gianfranco Albertini, presidente dell’Associazione Medici Sportivi di Asti, prevede un triage particolare con una scheda di anamnesi specifica legata al Covid-19. Gli spazi in cui si effettua, sono areati, viene sempre mantenuta la distanza di sicurezza e tutte le attrezzature vengono adeguatamente disinfettate dopo ogni visita. Anche la spirometria si può effettuare, con boccagli monouso e igienizzazione del manipolo dopo ogni utilizzo. Per quanto riguarda la prova sotto sforzo, laddove possibile si dovrà indossare la mascherina chirurgica. Sarà il medico a valutare, in casi specifici, l’opportunità di effettuare la prova senza mascherina adeguando quindi le misure di sicurezza.

Per prenotare è necessario telefonare allo 0141-594455 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Ricordiamo che durante il colloquio telefonico sarà effettuato un pre-Triage per accertare eventuali controindicazioni e soprattutto programmare le agende di medici e fisioterapisti affinché venga garantito il distanziamento sociale. Una volta concordato l’appuntamento, si potrà accedere alla struttura dopo essere passati da un apposito punto triage vero e proprio, dove verrà misurata la temperatura e saranno controllati i dispositivi di protezione del paziente.

Per tutte le informazioni: www.hastafisio.it