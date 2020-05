Da Asti un video per la Settimana europea del Babywearing: “Restiamo insieme anche se lontane”

Mamme di tutta Italia ballano e portano i loro bambini in fascia sulle note della canzone “Over the rainbow”.

Questo il video, realizzato dall’astigiana Elena Alessandro Zo, danzatrice, insegnante, consulente del portare e ideatrice della danza cuore a cuore, per aderire alla Settimana europa dedicata al Babywearing (letteralmente indossare il bambino) che durerà fino al 10 maggio.

Zo da 6 anni insegna alle mamme questo metodo così speciale di coccolarsi e conoscersi e condividere momenti di vita e di arte, e da due forma insegnanti in tutta Italia.

“Lo scorso anno avevamo partecipato alla Settimana europea organizzando dei flash mob in numerose piazze italiane – spiega Zo – Quest’anno non è stato possibile a causa dell’attuale situazione sanitaria, ma non volevamo rinunciare a creare una rete anche se virtuale. L’idea non è mia – continua – Ho preso spunto da un video straniero che girava sui gruppi social dedicati al portare realizzato proprio all’inizio del lockdown”.

Il video italiano realizzato da Zo, è intitolato “Insieme”. Le protagoniste, insegnanti e mamme provenienti da tutta Italia, non solo portano i loro bambini, ma danzano cuore a cuore. “La musica era stata comunicata alle partecipanti prima, in modo che potessero avere un’idea del ritmo per potersi muovere a tempo”.

I singoli video, che sono stati poi raccolti e montati insieme, iniziano con le mamme che ricevono un panno bianco e che, dopo essere stato utilizzato per pulire il monitor, si trasforma, come per magia, in una fascia. La scelta della canzone non è stata casuale. La melodia è dolce e vitale nello stesso tempo e c’è il riferimento all’arcobaleno, immagine simbolo di questo periodo di epidemia che intende dare speranza nel futuro.

“Over the rainbow, oltre l’arcobaleno è là che noi stiamo aspettando di arrivare, tutte insieme” conclude Zo.

Di seguito il video. Per informazioni sulla danza cuore a cuore è attiva la pagina Facebook “Cuore a cuore – danza e Babywearing”