Cronache di ordinaria inciviltà in Piazza San Secondo ad Asti, il Sindaco: “Sporcaccioni!”

E’ uno sfogo per smuovere le coscienze di chi, evidentemente, senso civico non ne ha, quello del Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che ha testimoniato con un video sui suoi canali social lo stato in cui versava questa mattina piazza San Secondo, dove qualcuno ha riversato per terra pane e riso per dare da mangiare ai colombi.

“Ci lamentiamo che la città fa schifo, che la città è sporca, ma soprattutto ci siamo lamentati in questi mesi che ci sono i colombi che portano malattie, con gli escrementi e il fastidio che danno, poi uno arriva al lavoro al mattino alle 8.30 e si trova per terra qualche cittadino che ha buttato pane, ha buttato riso, ha buttato ogni altra cosa.” – commenta Rasero mentre alle sue spalle gli operatori dell’Asp ripuliscono la zona.

“Mi domando se è il caso di spendere delle energie, con tutte le altre cose che ci sono da fare e soprattutto se è giusto che ci siano dei cittadini così sporcaccioni, che fanno davvero schifo. Scusate lo sfogo ma era per rendervi partecipi di ciò che sta accadendo.”

Il Primo cittadino chiede collaborazione per riuscire a tenere in ordine la città e non solo, ricorda che esiste un’ordinanza specifica a riguardo e che, chi sarà sorpreso, verrà sanzionato. “SPORCACCIONI! – sottolinea in un post su Facebook Rasero – Come si fa a tenere in ordine una città se non c’è collaborazione! Mi spiace ma aiutatemi ad avvisare anche i più anziani che esiste una ordinanza e che , se sorpresi , saranno anche loro sanzionati!”

Ricordiamo che nell’ordinanza “è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo ai colombi presenti allo stato libero sul territorio urbano”. Per leggere l’articolo sull’ordinanza, in vigore dalla scorsa estate, clicca qui -> Asti, ordinanza contro i piccioni: multe fino a 500 euro