Covid-19, ecco il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti

Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020.

Per scaricare il nuovo modello di autocertificazione clicca qui —->>>>nuovo_modello_autodichiarazione_maggio_2020

Come precisato dalla circolare inviata ai Prefetti (vedi sotto) per quanto riguarda gli spostamenti per incontrare i congiunti rientrano nei casi di necessità (non è stata prevista sul modello una voce specifica)

Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale da domani 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai prefetti del 2 maggio 2020 (clicca QUI per scaricarla).

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.