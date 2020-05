Coronavirus Piemonte: mascherina obbligatoria in parcheggi e pertinenze nei centri commerciali

Nuova ordinanza della Regione Piemonte, con alcuni provvedimenti già anticipati questa mattina durante una videoconferenza stampa per fareil punto sulle misure di contenimento.

Il presidente Alberto Cirio ha firmato la nuova ordinanza, valida dal 23 maggio al 14 giugno, che introduce l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco) e dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (clicca QUI per l’ordinanza di Asti) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti.

Per il testo integrale dell’ordinanza clicca qui —–>>>> decreto Piemonte n63 del 22-5-2020