Coronavirus, perché anziani e bambini hanno bisogno di passeggiare

Tutti concordano sul fatto che l’unica strategia davvero efficace per ora contro la prosecuzione della nefasta epidemia da Coronavirus sia la quarantena forzata, in attesa che gli scienziati giungano alla definizione di una terapia e un vaccino. Per l’esattezza parlare genericamente di Coronavirus non è del tutto corretto, perché il virus che si sta facendo conoscere mediante questa pandemia è stato tecnicamente denominato da un gruppo di scienziati SARS-CoV-2: il numero 2 attribuito serve proprio ad identificare un nuovo ceppo, in quanto la grande famiglia dei Coronavirus è già nota da tempo.

Infatti è all’interno del sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus che il nuovo SARS-CoV-2 è stato catalogato, trattandosi di un “parente stretto” del virus che qualche anno fa aveva provocato l’epidemia di Sars (SARS-CoV). Oltre alle pesanti conseguenze alla salute fisica che porta il nuovo virus, con i suoi pesanti effetti infiammatori al sistema respiratorio, si deve fare inevitabilmente i conti anche con le condizioni di salute psicologica per gestire le paure e l’ansia.

Per quanto riguarda la salute fisica è molto importante non abbassare la guardia sulla propria forma, perché la condizione di stress e la riduzione dell’attività fisica dovuta alle necessarie limitazioni imposte dalle istituzioni devono trovare di contro il giusto adeguamento. È importantissimo avere cura dell’alimentazione sana ed equilibrata, quanto più possibile in base alle capacità di approvvigionamento, e non lasciarsi travolgere dalla sedentarietà. A maggior ragione nel caso di persone affette da osteoporosi l’ozio è un terribile nemico dello scheletro, per cui non ci sono scuse per non dedicare almeno mezz’ora al giorno agli esercizi per l’osteoporosi.

L’interruzione del movimento provoca sempre sconquassi al metabolismo. Non importa che si pratichi a livelli agonistici o solo poche volte alla settimana in modo amatoriale, perché l’innata capacità di adattamento del corpo ha bisogno di tempo per capire che il fabbisogno energetico è diminuito: in quel lasso di tempo i grassi si accumulano. A questo si aggiunge – continua Dalila Cuomo – la perdita di tono muscolare ed efficienza del sistema cardiocircolatorio, per cui è indispensabile continuare a fare esercizi in casa anche con strumenti semplici come una corda elastica, uno stepper e una cyclette.

L’esperta di sport Dalila Cuomo, che scrive contenuti in materia di attività fisica ed integratori per lo sport di ogni livello per la redazione web di Healthspring.it, ricorda che la permanenza prolungata in casa comporta anche una sentita diminuzione dell’esposizione alla luce del sole, tanto importante per bambini e ragazzi nel periodo dello sviluppo come anche per gli anziani e gli infermi. Questo comporta una possibile condizione di osteoporosi dovuta alla carenza di vitamina D3 e K2: la prima è presente negli alimenti di origine animale ma in quantità piuttosto limitate e per questo è tanto utile la sintesi grazie alla luce solare oppure si raccomanda l’assunzione di integratori, mentre la vitamina K2 viene consigliata in contemporanea perché è in grado di evitare la calcificazione all’interno dei vasi sanguigni e garantisce un ottimo livello di sicurezza durante l’assunzione di integratori di vitamina D3.

