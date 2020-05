Coronavirus, la situazione a Castagnole delle Lanze: 15 decessi tra gli ospiti della Residenza San Giovanni

Il Comune di Castagnole delle Lanze fa il punto della situazione Coronavirus, aggiornata nella mattinata di oggi, 18 maggio, secondo i dati a disposizione del Sindaco, Carlo Mancuso, reperibili dalla piattaforma Piemonte Covid 19.

Dai numeri risultano 6 persone guarite; 3 persone risultate positive in quarantena assistita a casa in via di guarigione e in attesa di tampone di verifica; 3 persone risultate positive in quarantena assistita a casa; 2 persone risultate positive ricoverate in ospedale.

L’amministrazione, tramite il sito ufficiale del Comune, informa anche che si è tenuta una riunione programmatica che si è svolta con la dirigenza della cooperativa che gestisce la residenza San Giovanni. Una RSA che è stata colpita a partire dalla seconda metà di aprile e di cui l’amministrazione ha tenuto costantemente aggiornata la situazione attraverso canali ufficiali.

Attualmente, secondo i dati forniti, la situazione della RSA è di 24 persone positive in quarantena assistita presso la struttura stessa; nove persone positive sono ricoverate in ospedale mentre cinque persone sono in via di guarigione e sono stati trasferiti presso struttura di degenza Covid. Tredici è il numero dei negativi, mentre purtroppo sono 15 le persone decedute, di cui 13 in ospedale e 3 all’interno della struttura.

Per agevolare i rapporti tra gli ospiti e i parenti, la Residenza si è dotata di un servizio telefonico che permette di avere informazioni ed effettuare videochiamate con i propri cari.