Continuano le video conferenze: “Vecchie e nuove Resistenze – 8 al tempo del Coronavirus”

Proseguono, in video-conferenza, gli incontri organizzati dal Polo Cittattiva per l’astigiano e l’albese – I.C. di San Damiano d’Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo con il percorso “Vecchie e nuove Resistenze – 8 al tempo del Coronavirus”:

1) domenica 17 maggio 2020, ore 17

“Resistere Settantacinque Anni Dopo”

Gianni Oliva ne discute con Mario Renosio

Gianni Oliva: storico, politico e giornalista italiano, è nato nel 1952. Vive e lavora a Torino, si è occupato degli aspetti meno indagati della storia nazionale.

Mario Renosio: storico, Direttore dell’Israt.

2) Sabato 23 maggio 2020, ore 17

“Il passato e il futuro dell’ immortalita’ “

1° incontro: ne discutono Alberto Banaudi e Franco Mattarella.

Alberto Banaudi: laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino e quella in Filosofia presso l’Università di Genova. È professore di storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli”di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre ad insegnare Banaudi si dedica alla ricerca filosofica.

Franco Mattarella: pensatore critico e surrealista. E’ responsabile del sito http://www.pensierocritico.eu .

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Per formalizzare l’iscrizione e’ necessario compilare il modulo che troverete al link sotto riportato. Verranno Accettate le iscrizioni in ordine di arrivo (max 100 persone) che dovranno pervenire entro e non oltre giovedi’ 14/5/2020.

Gli insegnanti di ruolo riceveranno il codice per iscrizione sulla Piattaforma Ministeriale SOFIA

Nei giorni precedenti l’incontro, consigliamo di controllare eventuali variazioni del programma al seguente indirizzo:

