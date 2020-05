Con l’Istituto Andriano a Castelnuovo Don Bosco arrivano le “Favole su WhatsApp”

Gli studenti dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco stanno vivendo la sospensione delle lezioni per l’emergenza Covid-19 come un periodo ricco di iniziative, nonostante tutto.

“L’offerta formativa del nostro Istituto si basa principalmente sul fornire ai ragazzi e alle ragazze una professionalità che si traduca in attività ed esperienze pratiche nel settore di indirizzo intrapreso. – ci spiegano dall’Istituto – L’emergenza Covid19 ci ha impedito di portare a termine impegni già accordati e di organizzarne altri con i servizi del territorio, come ad esempio Asili nido e Scuole dell’infanzia. Così ci siamo organizzati per proporre ai ragazzi, oltre che una didattica a distanza, anche una serie di piccole esperienze a distanza.”

E così le attività non si sono fermate, anzi, attualmente, due classi del corso socio-sanitario stanno lavorando alla realizzazione di libri di fiabe e favole per bambini in età prescolare (come nella foto di copertina e nella foto sotto).

Ciascuno di loro ha scelto un racconto, lo ha semplificato, inserendo dialoghi e sostituendo parole antiquate o difficili; poi si è concentrato sulla copertina e sulle illustrazioni, il tutto disegnato a mano, utilizzando tecniche e strumenti diversi: matite colorate, pennarelli, tempere, collage ed altro. Alcune delle storie scelte dai ragazzi sono tradizionali, come ad esempio Cappuccetto Rosso e Biancaneve e i sette nani, altre sono più originali, come ad esempio La favola sbagliata, La lucciola che non voleva brillare, Dino il dinosauro.

Inoltre, i ragazzi stanno girando piccoli video di lettura di questi racconti, così da poterli “donare” ai bambini del territorio, attraverso le maestre e i genitori. Ispirandosi alle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, non potendo andare a trovare i bambini per leggerle, il Gruppo delle Ragazze Lettrici dell’Istituto Andriano hanno riadattato ai tempi attuali l’iniziativa dando vita a “Favole su Whatsapp”.

Al progetto collaborano il professor Casalegno, di lettere; la professoressa Deideri, di Scienze Umane e Sociali, che ha offerto ai ragazzi una serie di tecniche di lettura ad alta voce e le professoresse Cuozzo e Juliano, che curano la parte laboratoriale.

Con il prolungarsi della situazione di emergenza, il corso socio-sanitario sta lavorando ad un secondo progetto affine, che prevede la produzione di piccoli video per la realizzazione di attività ludiche, pittoriche, manipolative o di altro tipo, da proporre poi a diverse fasce di utenza: ai bambini ed anche agli anziani ospiti della Casa di Riposo di Castelnuovo, in collaborazione con le animatrici.