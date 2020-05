Con il Riparti Piemonte la possibilità di raddoppiare i dehors gratuitamente

“In questi tempi di generale difficoltà finanziaria per tutti gli enti pubblici, la sburocratizzazione può essere la giusta leva per la ripartenza economica, ancora più strategica rispetto a contributi e finanziamenti, perché il mondo produttivo chiede libertà per rialzarsi e non un macchinoso assistenzialismo di Stato” a dichiararlo è l’assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che spiega:

“La drammatica gravità dell’emergenza coronavirus ci fornisce almeno l’opportunità di cogliere la sfida della semplificazione, cominciando a liberare i comparti dell’edilizia, del commercio e della ristorazione da cavilli e zavorre evitabili, che finora hanno gravato le nostre partite IVA.

Ad esempio – prosegue l’assessore – nel ddl Riparti Piemonte la moratoria alle aperture di nuovi centri commerciali segna una vittoria storica per gli ambulanti, che oggi sono scesi comprensibilmente in piazza a manifestare, oltre che per i piccoli negozi di prossimità, tutti danneggiati dal blocco che ha invece lasciato operativa la grande distribuzione.

Lo stop ai Durc consentirà di lavorare e ricevere pagamenti a tante imprese a rischio liquidità; il “Raddoppia Dehors” permetterà a bar e ristoranti di richiedere un’ampliamento gratuito degli spazi di suolo pubblico; il “Lavora Piemonte” sancirà il primato delle imprese piemontesi negli appalti pubblici; lo “Sblocca cantieri” (che sarà presentato successivamente con una conferenza stampa apposita) rimetterà in piedi un’edilizia rimasta impantanata.

Oggi il Piemonte – conclude l’assessore Marrone – adotta scelte coraggiose che siamo sicuri saranno seguite anche da altre Regioni, nella speranza che il Governo Conte le comprenda, sostenendole invece di ostacolarle. La semplificazione è una rivoluzione, oggi muoviamo un primo importante passo in questa direzione”.

NEL DETTAGLIO:

– STOP DURC – validità dei documenti di regolarità contributiva 2019 estesa a tutto il 2020: il Governo nazionale aveva prorogato la validità dei certificati di regolarità contributiva in scadenza nel 2020 fino al 15 giugno. La Regione Piemonte estende la proroga di validità fino al 31 gennaio 2021.

– STOP NUOVI CENTRI COMMERCIALI – sospese le autorizzazioni a nuove aperture e ampliamenti di centri commerciali ed ipermercati fino al 31 gennaio 2021, al fine di tutelare il piccolo commercio di prossimità, già pesantemente penalizzato dagli effetti dell’emergenza Covid19.

– RADDOPPIA DEHORS – possibilità per i ristoratori e bar di richiedere ai Comuni una nuova occupazione gratuita di suolo pubblico, con mera comunicazione non onerosa e asseverata, al fine di consentire il distanziamento di sicurezza. Misura a termine con fine emergenza.

– LAVORA PIEMONTE – fino al 31 dicembre 2020 appalti pubblici e procedure negoziate selezioneranno solo operatori con sede legale od operativa in Piemonte, al fine di limitare gli spostamenti interregionali.

