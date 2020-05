Comune di Canelli: concorso di idee per la riqualificazione di Viale Risorgimento e Viale Indipendenza

Città di Canelli

Oggetto: concorso di idee per la riqualificazione di viale risorgimento e viale indipendenza

Oggetto del concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative e ipotesi progettuali relative alla realizzazione dei lavori in oggetto, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, le fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

L’Importo netto presunto dei lavori ammonta a € 400.000,00 IVA compresa

Il bando integrale è visionabile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Canelli nella sezione “Bandi”.

I plichi con le proposte ideative dovranno pervenire al Comune di Canelli Ufficio Protocollo – via Roma n. 37 CAP 14053 – CANELLI (AT), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20/07/2020.

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione del premio di 5.000,00 euro al 1° classificato.

Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo e-mail, entro il termine indicato nel bando, all’indirizzo di posta elettronica del R.U.P.: d.mussa@comune.canelli.at.it

IL R.U.P.

Ing. Davide MUSSA

