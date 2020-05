Comprare e vendere azioni: quali scegliere, come muoversi

La compravendita di titoli azionari è ancora oggi uno degli investimenti che si possono rivelare maggiormente remunerativi. Esistono varie modalità e strumenti che consentono di farlo, oltre a tipologie di speculazione innovative, che non necessitano di acquistare i titoli azionari, pur permettendo di speculare su questo genere di mercato. Per chi è alle prime armi è fondamentale evitare di buttarsi in questo mercato, come un dilettante allo sbaraglio. Fortunatamente esistono varie modalità per informarsi al meglio, compresi veri e propri corsi. Prima di cominciare ad acquistare titoli azionari è importante leggere almeno una guida, come quella di meteofinanza.com, in modo da comprendere al meglio come si effettua questo tipo di investimento.

Comprare e vendere azioni

Chi non ha mai svolto speculazioni in questo ambito spesso non ha alcuna idea di come si possa cominciare a farlo. Anche perché molti hanno ancora il ricordo di come tali investimenti si svolgevano un tempo: esclusivamente presso una banca o gli uffici di un broker. Oggi, grazie all’ampia diffusione di internet e ai molteplici strumenti disponibili, è invece possibile fare compravendita di azioni rimanendo tranquillamente sul divano di casa. Sono infatti disponibili i siti dei broker, ma anche sevizi bancari evoluti; numerose banche permettono ai propri correntisti di acquistare varie tipologie di azioni, alcune offerte direttamente dalla banca stessa. Per tale servizio in genere è necessario pagare un compenso periodico, una sorta di abbonamento mensile, che consente l’accesso ai servizi di trading aggiuntivi rispetto ai soliti servizi bancari.

Acquistare azioni tramite i broker

Anche le società di brokeraggio permettono ai propri clienti di comprare titoli azionari. Proprio come fanno molte banche, anche la maggior parte delle società di brokeraggio richiedono al cliente una piccola quota, per le spese di gestione del conto di investimento. Non è sempre così e spesso si tratta di piccole cifre, se confrontate ai capitali movimentati. Ci sono anche banche e broker che chiedono al cliente una commissione per ogni attività svolta, quindi nel momento in cui si acquistano o si rivendono titoli azionari. Anche qui non stiamo parlando di cifre astronomiche, che però è importante considerare quanto si desidera cominciare a fare trading sui titoli azionari. Sono poi disponibili anche broker online, o piattaforme di trading tramite cui acquistare titoli azionari. Il costo per ogni attività è solitamente limitato, ma è bene chiedere informazioni prima di decidere di attivare un account per la compravendita.

Come e quanto si guadagna dalla compravendita

L’acquisto di titoli azionari consente di ottenere denaro in due modi differenti tra di loro. Il primo è quello connaturato a qualsiasi compravendita: si acquista un bene ad un certo prezzo, lo si rivende quando il suo valore è aumentato, traendone così un profitto. Alcune azioni consentono poi di ricevere i dividendi periodici, ossia gli utili della società per azioni, suddivisi tra tutti gli azionisti. I dividendi possono essere pagati annualmente, semestralmente o anche più spesso e il loro ammontare dipende da una serie di fattori. Molti azionisti di società di successo mantengono i propri titoli per lungo tempo, approfittando così dei vari dividendi ottenuti nel corso dell’anno.

Scegliere il titolo “giusto”

Questa è la principale difficoltà incontrata da chi si dedica agli investimenti in borsa. Se è molto facile accedere a uno dei diversi metodi che consentono di acquistare e vendere azioni, non è assolutamente semplice valutare i titoli disponibili, scegliendo quello maggiormente remunerativo del momento. Ci sono siti che pubblicano periodicamente consigli sugli investimenti più interessanti. Chi opera in borsa tramite una società di intermediazione, i broker, ottiene solitamente consigli da parte di un consulente. Lo stesso può avvenire anche in banca, soprattutto per chi opera presso la sede dell’istituto e non tramite i servizi di homebanking.