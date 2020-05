Come scegliere tra pneumatico 4 stagioni o estivo/invernale

Arriva il momento dell’anno in cui è necessario sostituire le gomme della nostra auto e nascono i primi dubbi su cosa è meglio acquistare: pneumatico stagionale o 4 Stagioni?

Aldilà della marca e del tipo di pneumatico questo rimane l’interrogativo che più spesso ci poniamo cercando di mettere a confronto in modo oggettivo i pro e i contro delle due scelte.

La legge impone che dal 15 novembre e fino al 15 aprile dell’anno successivo si utilizzino gomme invernali o comunque si abbia a bordo auto le catene da neve per affrontare in sicurezza la rete stradale su tratti innevati o ghiacciati ma sempre più automobilisti negli ultimi anni hanno scelto i pneumatici 4 Stagioni, spesso acquistati in negozi on-line dove è possibile trovare un’ampia gamma di modelli e fasce di prezzo per ogni tasca.

Uno di questi siti è per esempio gommemiglioprezzo.it dove troverete un’ ampia selezione di marche, misure e modelli; in particolare vi suggeriamo le gomme 4 stagioni di Bridgestone.

Vi aiuteremo fornendovi le informazioni di base per fare l’acquisto più adatto a voi.

Le 4 stagioni sono un buon compromesso per tutto l’ anno, garantiscono un buon livello di sicurezza (da considerare però un maggiore consumo della gomma), presentano un battistrada più scolpito delle gomme stagionali ( ma non di quelle invernali) e sono prodotte con una mescola più morbida rispetto alla gomma estiva.

Garantiscono in generale un buon livello di sicurezza e una buona aderenza all’asfalto.

Se però vivete in aree geografiche dove gli inverni sono molto freddi e le strade spesso innevate o ghiacciate, il consiglio è di acquistare i pneumatici invernali o termici per ottenere quelle prestazioni e quella sicurezza aggiuntiva che la 4 Stagioni non può garantire sia in termini di aderenza che di frenata ridotta e consumi del battistrada.

Riepilogando l’acquisto del pneumatico 4 Stagioni è il migliore per chi vive in zone dove il clima non presenta estati torride o inverni molto rigidi.