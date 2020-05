Coldiretti Asti: “Bonus per badanti e lavoratori domestici”

Con il Decreto “Rilancio” è prevista l’erogazione di un bonus di 500 euro al mese, per aprile e maggio, a favore dei lavoratori domestici. Unico requisito avere in corso, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per un totale complessivo di almeno 10 ore settimanali.

Tale bonus si inserisce nell’ambito degli interventi straordinari a sostegno dei lavoratori che hanno perso o ridotto notevolmente il proprio reddito durante il periodo di chiusura dettato dalle regole per evitare il contagio da Covid-19.

Il bonus sarà erogato dall’INPS a seguito di specifica domanda che dovrà essere presentata dagli interessati attraverso il sistema telematico dell’Istituto.

“Il Patronato EPACA, grazie alla capillarità degli Uffici zonali di Coldiretti Asti – rileva il direttore Diego Furia –, ha già dimostrato l’efficienza, la professionalità e la tempestività del lavoro dei propri operatori in occasione dell’invio telematico delle richieste di bonus a favore dei lavoratori autonomi e degli stagionali dell’agricoltura e del turismo, arrivando a presentare, in pochissimi giorni e in nome e per conto degli astigiani, ben 2.500 domande”.

“Anche in questa occasione – sottolinea la responsabile provinciale EPACA, Rosanna Porcellana – il nostro patronato mette immediatamente a disposizione i propri Uffici territoriali per essere, come sempre, di aiuto a coloro che necessitano di assistenza qualificata al fine di poter ottenere al più presto il bonus dall’INPS”.

“Da sempre – evidenzia il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – la nostra organizzazione si pone come un punto di riferimento a supporto di tutte le persone, non solo di chi è anche agricoltore. Un ruolo di forza sociale ormai da tutti riconosciuto in grado di essere a supporto dei servizi sociali e di tutti i cittadini, come nel caso specifico i lavoratori dell’assistenza domiciliare”.

Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio provinciale EPACA Coldiretti e agli uffici zonali più vicini.

EPACA COLDIRETTI ASTI

Ufficio Provinciale: Tel. 0141 380404/432 – email: epaca.at@coldiretti.it – rosanna.porcellana@coldiretti.it – paola.porcellana@coldiretti.it

Zona di Asti: Tel. 0141.380.423 – fabrizio.marchisio@coldiretti.it

Zona di Canelli: Tel. 0141.823.590 – miriam.ribaldone@coldiretti.it

Zona di Castelnuovo Don Bosco: Tel. 011.9876.863 – franca.benedicenti@coldiretti.it

Zona di Moncalvo: Tel. 0141.916100 – silvia.boccardo@coldiretti.it

Zona di Nizza Monferrato: Tel. 0141.721.117 – giuseppina.arnaldo@coldiretti.it – patrizia.barbero@coldiretti.it

Zona di San Damiano: Tel. 0141.971.000 – martina.capra@coldiretti.it

Zona di Vesime: Tel. 0144.859.801 – beatrice.bodrito@coldiretti.it

Zona di Villanova: Tel. 0141.946.639 – marika.altomonte@coldiretti.it