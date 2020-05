“Ci chiamate eroi ma siamo stati abbandonati”: gli infermieri in piazza a Torino

“Oggi quelli della prima linea, quelli del fronte, quelli che avete mandato a combattere una guerra nudi e senza difese, quelli che fino a ieri chiamavate eroi, li avete già dimenticati. Noi siamo qui per ricordarvi quello che è successo. Per gli infermieri in questi due mesi è saltato lo stato di diritto”.

Inizia così la lettera letta questa mattina, durante il flash mob organizzato a Torino da Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

Decine gli infermieri scesi in piazza per far sentire la propria voce e rivolgersi alle istituzoni regionali e nazionali.

Al centro della protesta la situazione in cui, in questi mesi di emergenza sanitaria, hanno dovuto lavorare: senza ferie, senza congedi, senza quarantena.

“Ci avete abolito per legge la quarantena preventiva facendoci diventare untori dei nostri colleghi , dei nostri pazienti e delle nostre famiglie. Non ci avete fatto i tamponi nonostante molti di noi avessero sviluppato sintomatologia. Ci avete lasciati senza dispositivi di protezioni individuali mettendo a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari. Abbiamo dovuto indossare sacchi dell’immondizia rinunciando anche alla nostra dignità personale e abbiamo dovuto indossare pannoloni sotto le tute perché ci era impossibile fare i nostri bisogni”.

Da più parti e dalle stesse istituzioni sono stati definiti eroi, ma per loro non è stato fatto nulla di concreto. Hanno dovuto fare di tutto (A noi è toccato il compito di disinfettare i morti e trasferirli in obitorio. A noi è toccato fare i sacerdoti. A noi è toccato fare le video chiamate con i parenti), ma si sono sentiti abbandonati: “Abbiamo dovuto abitare lontano dalle nostre famiglie e stare lontano dai nostri figli. Molti di noi li avete lasciati a casa malati senza sorveglianza sanitaria”.

Quello che Nursind chiede è un segnale forte da parte delle istituzioni: non solo parole e promesse, ma azioni concrete e riconoscimenti come giusti risarcimenti, per chi “ha tirato fuori l’Italia e il Piemonte da questo pantano”.

Senza gli infermieri nulla sarebbe stato possibile.

Di seguito la Lettera Nursind integrale