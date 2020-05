Cgil Asti: “Procedure COVID-19 ed RSA, rilanciamo la Casa di Riposo Città di Asti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Segreteria Generale della Cgil, dello SPI Cgil e della FP Cgil in merito alla possibilità di utilizzare l’area attualmente dismessa della Casa di Riposo di Asti per la gestione dei pazienti Covid e Post Covid.

In questi giorni si è aperta una diatriba tra il Comune di Asti e la Regione in merito al trasferimento dei pazienti COVID-19 alla ex Clinica San Giuseppe di Asti.

Fermo restando che gli accordi intercorsi con la proprietà dell’ex Clinica San Giuseppe, l’ASL-AT ed il Comune di Asti devono essere rispettati, come CGIL riteniamo che si potrebbero creare dei reparti di gestione COVID e Post COVID anche presso la Casa di Riposo di Asti, nell’area attualmente dismessa.

L’area in questione, una volta ristrutturata, avrebbe tutte le caratteristiche previste per la gestione collegata al COVID: entrate separate, reparti attrezzati, spazi circoscritti, possibilità di creare reparti COVID e Post COVID isolati. A questo aggiungiamo, ovviamente, che anche il personale sarebbe dedicato solo a questo tipo di ospiti, non entrando in contatto con altri ospiti della Casa di riposo.

Si potrebbe obbiettare che si tratterebbe di un doppione rispetto ai dell’ex Clinica San Giuseppe, ma in realtà non sarebbe così, in quanto l’Asl è alla ricerca di altri posti in cui ricollocare i pazienti dimessi da COVID e tale richiesta è stata avanzata anche a strutture fuori Provincia.

L’investimento, inoltre, non sarebbe temporaneo: finita l’emergenza COVID quegli spazi potrebbero essere riutilizzati per la creazione di reparti Hospice e post-acuzie e garantirebbe alla Città di Asti certezze sul futuro.

Non siamo, invece, d’accordo in merito allo spostamento di pazienti alle OGR di Torino, così come proposto dall’assessore regionale alla Sanità Icardi; una mossa, a nostro avviso, evidentemente dettata dalla necessità di giustificare una struttura che è molto costata alla comunità e che, di fatto, è poco utilizzabile.

Ciò che oggi possiamo fare è, invece, costruire un futuro per una risposta sanitaria post-ospedaliera e di qualità all’interno del Comune di Asti, sarebbe un delitto sprecarla.

Luca Quagliotti – Segretario Generale Cgil Asti

Francesca De Laude – Segreteria Cgil Asti

Piero Coltella – SPI Cgil Asti

Roberto Gabriele – FP Cgil