Cento squadre in giro per Asti per completare la distribuzione delle mascherine

Si sta completando ad Asti la distribuzione delle mascherine rese disponibili dalla Regione Piemonte per ogni cittadino. Si tratta di mascherine lavabili che ogni famiglia astigiana riceverà o ha già ricevuto nella buca delle lettere.

Ad Asti sono ben 100 le squadre impegnate in mattinata per distribuire le 61 mila mascherine giunte venerdì, a completamento delle 15 mila già consegnate nello scorso fine settimana. Importantissimo l’apporto dei Comitati Palio, insieme a diversi volontari, che si stanno occupando della distribuzione. Questa mattina, anche il Sindaco Maurizio Rasero è impegnato in prima persona, nelle operazioni di consegna che commenta: “A qualcuno è il sindaco che suona il campanello”.