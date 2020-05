Castelnuovo Belbo: effettuato il monitoraggio del fiume grazie ai droni dell’esercito

Sabato 9 maggio i piloti della Squadra S.A.P.R. del Corpo Militare A.C.I.S.M.O.M. in collaborazione con il Nucleo provinciale di Asti dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno effettuato il monitoraggio del fiume Belbo e il controllo dei dissesti idrogeologici dovuti alle piogge cadute nell’autunno scorso.

Questi sorvoli seguono quelli effettuati dagli stessi piloti nei giorni precedenti presso i comuni di Incisa Scapaccino e Cortiglione.

“Questo intervento è molto importante per poter visionare e fare monitoraggio dei danni causati dalle forti piogge occorse lo scorso autunno soprattutto nell’alveo del Belbo dove la presenza di vegetazione non permette l’accesso ed il monitoraggio di queste zone, quest’ultima verrà eliminata prossimamente con la richiesta all’Aipo di Alessandria” commenta, il primo cittadino di Castelnuovo Belbo Aldo Allineri.

“Un grande ringraziamento ai volontari dell’ANC PC Provinciale di Asti 2°Distaccamento di Nizza Monferrato e in particolare ai Militare A.C.I.S.M.O.M. per essere stati disponibile a fare questo servizio con i droni professionali.

Si tratta di zone impervie e difficilmente raggiungibili a piedi, dove le piogge dello scorso autunno hanno causato erosioni del terreno. Su richiesta dei sindaci della Comunità Collinare Vigne e Vini, nelle prossime settimane si continueranno i monitoraggi aerei con il Corpo Militare A.C.I.S.M.O.M., che dispone di questa Squadra formata da piloti che utilizzano droni altamente specializzati anche in altri comuni.” conclude il Sindaco.