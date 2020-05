Castelnuovo Belbo, buone notizie per la Rsa “I Giardini”: tutti negativi i tamponi e la Proloco dona un tablet

Il sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri, comunica che sono arrivati i dati di tutti i tamponi effettuati nella struttura per anziani “I Giardini” di Castelnuovo Belbo e risultano tutti negativi.

“A nome dell’amministrazione comunale colgo l ‘occasione per ringraziare la Proloco per aver donato un tablet alla struttura “I Giardini” per permettere ai degenti di poter avere un contatto quotidiano con i propri familiari in questo periodo di emergenza” dichiara il primo cittadino.

Di seguito la lettera di ringraziamento della direzione della Cooperativa Ametista de “I Giardini”.