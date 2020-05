“Cantami, o Diva”: i racconti sono diventati piccole opere d’arte

Hanno un volto e una voce i protagonisti delle storie di resilienza e coraggio raccolte da “Cantami, o Diva” durante la Fase 1 dell’emergenza Covid-19.

“Un sentito grazie ai novelli scrittori, alle splendide voci narranti, agli artisti che han dato la loro disponibilità e la loro personale ispirazione e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere tutto questo a disposizione di tutti” ha dichiarato Chiara Cerrato, Consigliera di Parità della Provincia di Asti, ideatrice dell’iniziativa.

I protagonisti dei racconti di “Cantami, o Diva”, pubblicati sul sito web (www.premiocalicanto.it) e sulla pagina Facebook del Premio Calicanto per le Pari Opportunità (www.facebook.com/Premio- Calicanto) curati dalla giornalista Roberta Favrin, sono diventati piccole opere d’arte grazie alla creatività degli artisti CNA coordinati dalla pittrice Marisa Garramone, che ha commentato: “Complimenti ai miei amici artisti che accettano con particolare entusiasmo ogni iniziativa, progetto che propongo e mettono a disposizione il loro impegno e la propria arte con generosità ed altruismo. A loro – e non solo – va un grande Grazie”.

Dalla penna al pennello: i racconti diventano opere d’arte

Di seguito la lista dei racconti abbinati alle opere d’arte:

“Ratnik, Leo e Paola alla guerra” di Mario Zunino è stato illustrato da Marisa Garramone, “Lina e Maria eroine di altri tempi” di Alberto Cerrato è stato illustrato da Paolo Viola, “Matteo Sacha e l’astronave” di Rosa Gallo è stato illustrato da Rossana Turri, “Cinquant’anni di azzardi in giro per il mondo” di Gloria Bava è stato illustrato da Viviana Gonella

“E il viaggio continua” di Maria Teresa Montanaro è stato illustrato da Barbara Fantaguzzi

“Nonna Rita in sella per salvare una vita” di Francesca Ragusa è stato illustrato da Michela Squillacioti

I video-racconti sono stati narrati dagli attori Mario Nosengo e Serena Schillaci.

Dove vedere i video

I video-racconti artistici sono disponibili sul sito web del Premio Calicanto (www.premiocalicanto.it).

Il calendario delle pubblicazioni su Facebook

I video-racconti saranno pubblicati (uno ogni giorno) sulla pagina Facebook di Astigov per garantire la massima visibilità a scrittori e artisti che hanno partecipato alla rassegna.

Di seguito il calendario delle pubblicazioni:

Mercoledì 20 maggio – ore 10:30

Chiara Cerrato, consigliera di Parità della Provincia di Asti, presenta “Cantami, o Diva”

Giovedì 21 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di M. Garramone + audioracconto “Ratnik, Leo e Paola alla guerra” di M. Zunino

Voce narrante: Mario Nosengo (attore e impresario)

Venerdì 22 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di P. Viola + audioracconto “Lina e Maria eroine d’altri tempi” di A. Cerrato

Voce narrante: Mario Nosengo (attore e impresario)

Sabato 23 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di V. Gonella + audioracconto “Cinquant’anni di azzardi in giro per il mondo” di

G. Bava

Voce narrante: Serena Schillaci (attrice e autrice)

Domenica 24 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di B. Fantaguzzi + audioracconto “E il viaggio continua” di M. T. Montanaro

Voce narrante: Serena Schillaci (attrice e autrice)

Lunedì 25 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di M. Squillacioti + audioracconto “Nonna Rita in sella per salvare una vita” di

F. Ragusa

Voce narrante: Serena Schillaci (attrice e autrice)

Martedì 26 maggio – ore 10:30

Presentazione dell’opera di R. Turri + audioracconto “Matteo, Sascha e l’astronave” di R. Gallo

Voce narrante: Serena Schillaci (attrice e autrice)

Le schede degli artisti

È quasi un decennio che i pittori coordinati dalla pittrice Marisa Garramone sono soliti interpretare con la loro creatività le tematiche a loro proposte.

Un’idea nata in collaborazione con Mario Tanino, direttore della CNA, e la Biblioteca Astense Giorgio Faletti.

Una formula talmente riuscita che ben si presta al progetto “Cantami, o Diva” – Premio Calicanto per le Pari Oppourtunità.



I pittori chi vi hanno partecipato sono:

Paolo Viola: il suo stile è caratterizzato da una dinamica comunicativa originale e informale. Pittore di lunga fama con notevoli riconoscimenti in tutta Italia . La sua ultima mostra è stata al Palazzo delle arti di Napoli

Viviana Gonella: nasce come pittrice di paesaggi collinari alla scuola di suo zio, il pittore Sebastiano Borello In seguito sperimenta la fotografia fino ad arrivare ai sui ”collages “dove compone giochi di immagini e scritte.

Rossana Turri: astigiana d’adozione, nasce artisticamente come pittrice e successivamente esplora diversi linguaggi espressivi. Noti sono i ”Teatrini di Rox “ esprimendo la propria essenza creativa realizzando mondi fiabeschi utilizzando la carta.

Marisa Garramone: gallerista, arredatrice e pittrice. Diplomata al liceo artistico e con studi di architettura alle spalle, dipinge nelle sue tele il mondo astigiano raffigurato nelle sue manifestazioni più note quali Palio, Sagre e Arti e mercanti.

Barbara Fantaguzzi: pittrice e illustratrice, ha partecipato a concorsi e rassegne d’arte in Piemonte e Lombardia, ottenendo premi e riconiscimenti. Dal 2002 lavora nel suo laboratorio su commissione.

Michela Squillacioti: ha tenuto la sua prima mostra di pittura nella sede della promotrice delle Belle Arti di asti nel 1996. In seguito ha ricevuto vari riconoscimenti come il Premio San Gaudenzio e Premio Arte Novara.