Busta sospetta al Governatore del Piemonte Alberto Cirio

Una busta sospetta indirizzata al presidente Alberto Cirio è stata ricevuta verso le 12.15 dalla segreteria del Governatore presso il palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello.

La busta conteneva polvere bianca ed un foglio con la scritta “Antrace”. Scattate le procedure per le verifiche del caso, busta, foglio e polvere saranno analizzati dagli inquirenti.

Nel frattempo, sono numerosi i messaggi di solidarietà verso Cirio. Come quello del presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, a nome di tutti i gruppi del Consiglio regionale, esprime solidarietà al Governatore Alberto Cirio e a tutto il suo staff per la busta sospetta recapitata presso la sua segreteria in piazza Castello. “Spero che si tratti del solito stupido mitomane, in una situazione di emergenza come quella attuale sarebbe grave che qualcuno cercasse di generare panico” .

Anche il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti si rivolge al Presidente con questo messaggio di sostegno: “A nome del Gruppo del Partito Democratico esprimo la più viva e profonda solidarietà al Presidente Cirio al quale è stata indirizzata oggi una busta con la scritta antrace. La nostra condanna nei confronti di queste intimidazioni è netta. In momenti così difficili le Istituzioni e chi le rappresenta vanno difese da chi cerca di destabilizzarle”.