Bloccato il trasferimento dei malati Covid, Rasero non ci sta e attacca la Regione

“Noi siamo pronti ma la burocrazia ci frena. Se qualcuno non vuole prendersi responsabilità cambi mestiere”. È un fiume in piena il sindaco Maurizio Rasero sui ritardi arrivati dalla regione e dalla prefettura per lo spostamento dei malati di Covid non gravi che sarebbero dovuti essere trasferiti alla clinica San Giuseppe.

“Per noi era un’operazione molto importante, in grado di liberare 40 posti letto all’Ospedale e far tornare interi reparti alla normalità. Purtroppo dopo alcune richiesta alla regione che hanno tardato ulteriormente lo spostamento già previsto nei giorni scorsi, una mail arrivata all’ultimo ha stoppato l’operazione. Non voglio che determinate situazioni di Torino debbano ribaltarsi su Asti. Questa volta la sanità astigiana non ci sta a far parte del calderone di quella di Alessandria e Torino. Quindi domani scriverò ai diretti responsabili. Non ci sto e vi mando a fanculo“, ho concluso il sindaco con una delle sue ormai proverbiali chiose.