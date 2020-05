Birdwatching di quartiere: dalla Lipu Asti l’idea per passeggiate in città

Volpi, istrici, delfini, anatre e persino un’aquila reale. Da quando molte nazioni sono entrate in quarantena per contrastare la diffusione del coronavirus, lasciando così semi deserti centri urbani e strade, sembra che gli animali ne abbiano approfittato per riaffacciarsi, più o meno timidamente, in quegli spazi da cui erano stati cacciati dall’uomo.

La Lipu Asti ricorda come in realtà “molte di queste specie, come le volpi, già da molto tempo condividono la città con noi umani, ma la maggior parte di noi non se ne era mai accorto. Questa esperienza deve insegnarci a riconsiderare la distribuzione degli spazi nella città, prendendosi cura maggiormente delle aree verdi, perché non solo rendono più bello e salutare il luogo in cui viviamo, ma ospitano tante specie selvatiche”.

E proprio dalla Lipu astigiana arriva un’idea per fare delle passeggiate in città alla scoperta della natura: il birdwatching di quartiere.

“Finalmente possiamo, con tutte le precauzioni, fare qualche passeggiata per il nostro quartiere. Perché non approfittarne per scoprire qualcosa di più sugli animali selvatici che vivono intorno a noi? Proviamo a fare più attenzione quando camminiamo e osserviamo gli alberi e le piante sulle strade: chi ci fa il nido? Chi ci si posa per osservarci dall’alto? Osserviamo i sottotetti delle case e dei palazzi: qualche specie di uccello ha fatto il nido lì? ”

Per aiutare chi vuole cimentarsi in questa piccola avventura urbana c’è anche una scheda con le foto e i nomi delle specie di uccelli più facili da osservare (vedi QUI).

Per informazioni sulla LIPU: asti@lipu.it; pagina Facebook “LIPU Sezione Di Asti – Centro Recupero Animali” Selvatici.