Banca di Asti: nuove opportunità di incasso per il portale risorgeremo.it

Dopo poco più di un mese dalla messa online del portale dedicato alle partite iva astigiane, sono già 360 gli esercenti del territorio che hanno scelto di offrire i propri prodotti con il servizio di prenotazione e vendita online, in coerenza con il cambiamento delle abitudini dei consumatori e i nuovi comportamenti di spesa.

Da oggi gli esercenti che vendono attraverso risorgeremo.it hanno una nuova possibilità di incasso. Banca di Asti, attraverso i servizi offerti da Nexi, mette a disposizione un pos virtuale per accettare pagamenti da tutto il mondo, su tutti i circuiti internazionali Mastercard e Visa, anche tramite PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, AliPay e WeChat Pay.

La piattaforma Nexi XPay è sicura, affidabile e facilissima da usare.

L’utilizzo del servizio è gratuito per tutti i commercianti e gli artigiani che aderiscono a risorgeremo.it, anche per chi non è ancora cliente di Banca di Asti. Grazie all’utilizzo del codice da inserire al momento della registrazione messo a disposizione da Banca di Asti tutti gli aderenti al servizio beneficiano di condizioni di favore.

Per l’adesione è sufficiente collegarsi al portale risorgeremo.it e seguire le indicazioni.

L’adesione al portale, la cui realizzazione e gestione sono offerte dalla Perrone Informatica, è gratuita fino al 30 giugno 2020 grazie al patrocinio del Comune di Asti e rappresenta una grande opportunità di sostegno per i piccoli esercenti e per una rapida e decisa ripresa dell’attività economica.

Isidoro Albergucci, Responsabile del Servizio Canali Diretti e Comunicazione di Banca di Asti sottolinea “Le nuove modalità di incasso e pagamento a distanza hanno avuto una rapida diffusione in questo periodo di emergenza sanitaria: Banca di Asti ha aderito all’iniziativa risorgeremo.it per dare impulso alla ripresa mettendo a disposizione anche degli esercenti che non sono ancora nostri clienti una modalità di incasso sicura e conveniente. Un altro piccolo passo avanti a supporto della ripresa dell’economia dei nostri territori”.

Il Vicesindaco di Asti, con delega al Commercio, Marcello Coppo dichiara “Un’ottima iniziativa che ha avuto il patrocinio di molte associazioni di categoria del territorio e anche di ANCI Piemonte, un esempio di come sia importante fare sistema, specialmente in momenti difficili come questo. Insieme ce la faremo e saremo più forti di prima proprio perché stiamo imparando a fare squadra”.