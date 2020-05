Auto, l’andamento del noleggio a lungo termine nel 2020

Il settore dell’autonoleggio ha fatto registrare numeri da record nel 2019, come confermato dal report dell’Aniasa, l’associazione che si occupa dei servizi di mobilità per conto di Confindustria.

A settembre dell’anno scorso il noleggio a lungo termine ha superato la cifra di un milione di vetture in circolazione.

Spulciando tra i numeri risalta agli occhi il calo del diesel, penalizzato soprattutto dai blocchi in città per i mezzi alimentati a gasolio.

Ciò ha favorito il passaggio alle vetture a benzina e, in minima parte, a quelle con alimentazioni alternative.

Il noleggio a lungo termine è sempre più apprezzato da aziende, professionisti e privati che ritengono questa scelta molto più conveniente rispetto all’acquisto di un nuovo mezzo.

Nel 2019 si è registrato un notevole incremento anche dei veicoli commerciali leggeri a noleggio, che hanno raggiunto le 213.000 unità. Questo dato è legato all’esplosione degli e-commerce, che richiedono spedizioni rapide con mezzi agili e capaci di raggiungere facilmente ogni punto delle città.

Cresce il numero di immatricolazioni delle city car e delle utilitarie, che consentono a privati e liberi professionisti di muoversi agilmente nel traffico soprattutto nelle grandi metropoli.

Nella classifica delle auto più scelte, 5 sono city car: Fiat Panda, Fiat 500X, Lancia Ypsilon, Renault Clio e Fiat Tipo.

Nelle prime settimane del 2020 il noleggio ha continuato a mantenere un trend positivo, fino all’arrivo del Coronavirus.

L’emergenza sanitaria, in seguito al lockdown, ha imposto il blocco quasi totale di tutte le attività e di conseguenza ha fatto calare il numero di mezzi in circolazione.

Dopo aver scollinato i mesi di marzo ed aprile, a maggio con la fase 2 si prevede un ritorno parziale alla normalità e quindi una possibile ripresa anche per il settore dell’autonoleggio.

In questo periodo privati, professionisti ed aziende puntano naturalmente a contenere i costi senza rinunciare all’esperienza di guidare veicoli di livello, ed in tale ottica Rent4you rappresenta un valido alleato per il noleggio a lungo termine.

Il gruppo offre infatti prezzi competitivi, canoni sostenibili ed un parco auto completo per soddisfare le esigenze di tutte le categorie.

Sono inoltre disponibili interessanti vantaggi fiscali ed economici per i professionisti dotati di partita IVA, che possono beneficiare di un ulteriore risparmio.

La formula risulta estremamente vantaggiosa, poiché comprende una serie di servizi aggiuntivi tra cui l’assicurazione, il cambio gomme, la manutenzione, l’assistenza stradale 24 h ecc.

L’inclusione di questi servizi fa naturalmente lievitare il prezzo finale, in compenso però consente di guidare in totale tranquillità e serenità con la certezza di essere tutelati contro qualsiasi inconveniente