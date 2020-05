Astiss da lunedì 8 giugno riapre la sede universitaria

Il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti si prepara a riaprire la sede di piazza Fabrizio De Andrè dopo la chiusura forzata (dal 9 marzo) dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid-19. La data fissata per la ripartenza è lunedì 8 giugno. L’apertura sarà graduale e inizialmente limitata alle attività di segreteria sotto la supervisione dei responsabili dei singoli corsi ospitati nel polo universitario: Agraria, Infermieristica, Scienze Motorie e Sportive, Servizio Sociale, Accademia di Belle Arti.

“Il nostro auspicio è ripartire a pieno regime da settembre con l’avvio del nuovo anno accademico, ma tutto dipenderà dall’evoluzione del virus – sottolinea il presidente Astiss, Mario Sacco –utilizzeremo questo periodo per predisporre un piano di attività condiviso con i rettori degli atenei, ma anche per riprendere le fila di progetti strategici, quali l’edilizia universitaria, palestra e spazi ricettivi, e i corsi professionalizzanti con il Politecnico per garantire la salute di studenti, docenti e operatori.”

“L’attenzione alla salute e al benessere dei giovani, degli insegnanti e di ogni singolo addetto è una nostra priorità – prosegue – pertanto gli ingressi saranno limitati e contingentati per le attività necessarie alla ripartenza.”

Per i corsi di laurea oltre alle segreterie e servizi di tutoraggio verrà verificata la fattibilità di attività di ricerca e di laboratorio. Si continuerà con le attività a distanza con gli studenti, mentre verranno potenziate le modalità e-learning dei docenti e le sessioni di laurea in modalità telematica. Infine, saranno valutate eventuali richieste di enti e ordini professionali per attività di formazione per piccoli gruppi, normalmente organizzate durante l’anno nel polo, “in un’ottica di collaborazione e volontà di ripresa economica e culturale” conclude Sacco.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio, continueranno gli incontri a distanza di orientamento universitario per le nuove matricole, impegnate da settembre nella preparazione dei test di ingresso e delle pratiche di immatricolazione.

Agraria

Il dipartimento di Agraria Università di Torino è presente nel polo con la laurea di primo livello in Tecnologie alimentari per la ristorazione e la laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche. Le iniziative di orientamento sono erogate attraverso la piattaforma WebEx. Gli studenti interessati devono installare il programma “Cisco Webex Meetings” e testarlo prima della diretta. Un incontro generale per tutti i corsi è previsto mercoledì 17 giugno, dalle 14.30, collegandosi a https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mba7895e5f031d2ebdbded89653e1c24a

Inoltre è attivo uno sportello virtuale per le future matricole su appuntamento tutti i lunedì, dalle 14 alle 15 e nei venerdì, dalle 10 alle 11. La durata del colloquio sarà variabile in funzione delle esigenze personali e del numero di appuntamenti in programma nella giornata. Per informazioni prenotazioni scrivere a: orientamento.samev@unito.it

Infermieristica

Da oggi al 17 luglio 2020 è attivo lo Sportello Informativo in Infermieristica in modalità telematica. Tutti i venerdì mattina con orario 10.00/12.00 partecipano le future matricole intenzionate a frequentare l’anno accademico 2020/2021. Per le informazioni richieste, nell’orario dedicato allo sportello, saranno presenti on line operatori del corso di Infermieristica Asti. Lo sportello accoglierà gli interessati su appuntamento, gli indirizzi di posta elettronica per prenotare un colloquio sono i seguenti: mauro.villa@unito.it (coordinatore del CdS) bruna.poggio@unito.it, (segreteria) wilma.gentile@unito.it (tutor di sede). Successivamente verrà inviato il link per accedere al colloquio. Verranno fornite indicazioni ai potenziali nuovi iscritti, che potranno fruire di colloqui di orientamento e di informazioni utili ad affrontare il test di ammissione, previsto martedì 8 settembre 2020 nelle sedi dell’Università di Torino. In particolare saranno illustrate le modalità di iscrizione e di frequenza, l’organizzazione delle attività, le materie di studio, il tirocinio, il lavoro nei laboratori esperienziali e gestuali, le attività elettive. Gli interessati potranno inoltre ricevere indicazioni sulla compilazione della procedura per l’iscrizione al test di ammissione in modalità on-line.

Corso OSS operatori socio sanitari

Dieci operatori socio sanitari che frequentano il corso finanziato dalla Regione Piemonte presso il polo Astiss sono impegnati presso residenze per anziani della provincia di Asti per attività di assistenza agli ospiti, già nel periodo di emergenza. I restanti quindici corsisti frequentano le attività di formazione a distanza che si concluderanno a luglio. Si tratta del secondo corso attivato presso la sede universitaria in collaborazione con la laurea di Infermieristica. I primi 25 che hanno ottenuto l’abilitazione alla professione lavorano già da alcuni mesi presso strutture sanitarie e Rsa. Si tratta di un corso di alto livello formativo riservato a 25 allievi per anno accademico, selezionati fra un centinaio di giovani che presentano la domanda.

Scienze delle attività motorie e sportive

Il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive si propone di sviluppare le conoscenze e le competenze di base delle scienze motorie e sportive in modo integrato per i diversi ambiti disciplinari. Per quanto riguarda il percorso formativo i primi due anni costituiscono una adeguata formazione di base per consentire allo studente di completare la preparazione con le attività di libera scelta, stage, tirocini, attività integrative. La durata è triennale e ad accesso programmato. Tutte le informazioni sul corso sono reperibili sul sito Suism dell’Università di Asti: www.uni-astiss.it Per contattare il servizio: 0141-590423 (interno 3) 011- 6706889 e-mail scienze.motorie@uni-astiss.it I riferimenti sono: Giovanni Musella, Fabio Carlevaro, Francesca Magno. Presentazioni del corso si sono svolte nel mese di maggio mentre ulteriori date e informazioni saranno comunicate attraverso il portale dell’Università degli Studi di Torino e del Polo Rita Levi Montalcini di Asti. A partire da lunedì 25 maggio è possibile praticare attività sportive in cinque dei nove impianti del CUS Torino. Lo comunica con una nota il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio. Chiusa invece fino a data da destinarsi la palestra per attività sportive collegata all’università di Asti di via Arò.

Servizio Sociale

Dopo un incontro a maggio una successiva presentazione del corso di laurea triennale di Servizio Sociale (Asti) si terrà lunedì 8 Giugno, alle ore 15.30. E’ possibile partecipare alla presentazione compilando il format on line all’indirizzo https://www.uni-astiss.eu/archivio-eventi/1610-l-orientamento-per-il-corso-di-laurea-in-servizio-sociale-%C3%A8-on-line.html

La presentazione servirà a conoscere l’Università del Piemonte Orientale e i suoi punti forti: i Dipartimenti dell’Università e i singoli corsi di laurea. Vengono organizzati appuntamenti on line con i docenti disponibili attraverso Google Meet.

In settembre compatibilmente con la situazione sanitaria sono programmati degli open day. Per Servizio Sociale l’appuntamento è lunedì 7 settembre ad Alessandria presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (via Cavour, 84).

Master di I livello in Sviluppo locale

Il prof. Enrico Ercole, direttore del Master in Sviluppo Locale dell’Università del Piemonte Orientale, annuncia l’apertura delle preiscrizioni alla XVII edizione del MaSL. Il bando per le iscrizioni è pubblicato nel sito web dell’Università del Piemonte Orientale. Anche nella nuova edizione sarà possibile partecipare alle lezioni in via telematica (nel caso perduri l’attuale emergenza sanitaria, la modalità telematica sarà ovviamente l’unica possibile per tutte le lezioni).

Per gli studenti lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sono disponibili tre borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al Master, nell’ambito del programma ‘Master Executive INPS’. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail masl@uniupo.it o telefonare al 338 5091605.

Info: Luca Garavaglia, coordinatore Master in Sviluppo Locale,

email: masl@uniupo.it

tel: 338.5091605

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/lofferta-formativa-colpo-docchio/i-master/i-livello/sviluppo-locale-%E2%80%93-logistica-mobilit%C3%A0-territorio-pubblica-amministrazione-xvii-ed-%E2%80%93-inps-master

https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master/master-sviluppo-locale

Accademia Belle Arti di Asti/Cuneo

Sono previsti degli open day nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, mentre le informazioni relative ai corsi ed alle iscrizioni sono reperibili all’indirizzo: https://meet.google.com/cto-giwt-mkh

Contatti: e-mail gianacca66@gmail.com

Tel. 339.7959237 339.1058058

Scuole Tecniche San Carlo

La segreteria e la sede formativa delle Scuole San Carlo, Centro di Formazione Professionale è presso il polo universitario di piazza Fabrizio de Andrè.

Tel: +39 0141 59.33.28; 0141 35.49.22

Fax: +39 0141 32.15.21

Per informazioni su riapertura delle attività scrivere a: asti@scuolesancarlo.org