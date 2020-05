Asti, tavolo tecnico virtuale per un confronto sui nuovi obiettivi della scuola

In data odierna l’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla ha convocato un incontro, alla presenza dei Dirigenti delle autonomie scolastiche pubbliche e private paritarie della Città di Asti, per un confronto sui nuovi obiettivi della scuola, alla luce dei cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso.

L’incontro è avvenuto su piattaforma online e ha stimolato un confronto sulle problematiche trasversali a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alla ricerca di soluzioni per strutturare nuovi percorsi in presenza e per progettare il futuro di ripartenza della scuola.

Ben consapevoli delle difficoltà delle famiglie, in seguito alla sospensione delle attività scolastiche e della gestione della didattica a distanza, in attesa di conoscere le linee guida dettate da Governo e Regione, si cominciano a studiare le possibili soluzioni per stabilire dei protocolli condivisi e ripartire nella massima sicurezza per tutti.

“L’incontro di questa mattina, afferma l’Assessore Pietragalla, vuole essere il primo di tanti incontri per confrontarsi sulle modalità e sulle problematiche legate alla ripresa delle attività scolastiche; questo tavolo tecnico di lavoro e di confronto, ha l’intento di mettere insieme le esperienze e le risorse delle nostre scuole cittadine, ognuna con le proprie particolarità e i propri punti di forza, al fine di creare proposte per un percorso comune che accompagni al difficile ritorno alla normalità.”

Al termine della riunione i presenti hanno concordato di incontrarsi nuovamente aprendo il prossimo tavolo tecnico alla presenza del Servizio Igiene dell’AslAT, partner fondamentale e interlocutore privilegiato per un confronto e un supporto competente sulle tematiche della sicurezza e sugli aspetti sanitari.

Il Sindaco Maurizio Rasero plaude all’iniziativa, sottolineando che “il confronto e la collaborazione sono aspetti fondamentali per trovare nuove soluzioni ai problemi; questo tavolo tecnico testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenere la ripartenza delle scuole cittadine attraverso il supporto per la ricerca di soluzioni comuni”.