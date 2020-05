Asti, si cercano racconti per Millegocce onlus

Per completare la sua ottava pubblicazione, Millegocce onlus cerca 6/7 racconti brevi sulla vita al tempo del virus.

Il libro che avrà il titolo “E’ finito quasi tutto bene” sarà distribuito per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di sedie a rotelle, girelli, caschi protettivi, stampelle ed arti artificiali per i bambini della Disabled Childrens Home in Kenya.

Info: cascalaterra@libero.it